Un nuevo bloque de la central nuclear de Tianwan entra en servicio gracias a la cooperación ruso-china

Los especialistas de la corporación estatal rusa Rosatom han iniciado una etapa importante en el 7.º bloque de la central nuclear de Tianwan, en China. Según Ixbt.com, el 12 de agosto comenzó oficialmente la carga de combustible nuclear en el reactor. El proceso se llevó a cabo después de obtener la autorización correspondiente del regulador chino. Esta información, Ixbt.com la informa.

Los especialistas planean colocar un total de 163 conjuntos de combustible en el reactor. Una vez completada esta etapa con éxito, el personal de la central comenzará a elevar gradualmente la instalación hasta el nivel de potencia mínima controlable. Este proceso permitirá probar el funcionamiento de todos los sistemas de control y protección del reactor, así como sus principales características neutrónicas.

Etapas de conexión al sistema eléctrico

Tras superar con éxito las pruebas, el bloque pasará a la siguiente etapa, la puesta en potencia energética, y se conectará al sistema eléctrico unificado de China. Después, su potencia aumentará gradualmente hasta alcanzar el 100 % previsto en el proyecto. Esto contribuirá de forma significativa a la estabilidad del suministro eléctrico de la región.

Los bloques 7 y 8, construidos en el marco de este importante proyecto, se desarrollan conforme al acuerdo bilateral entre Rusia y China firmado en 2018. El proyecto contempla el uso de reactores modernos y seguros de tipo VVER-1200. Los trabajos prácticos en la obra comenzaron en mayo de 2021, y la parte rusa asumió por completo el suministro de los equipos necesarios para la isla nuclear y las labores de diseño.

Actualmente, cuatro bloques con reactores VVER-1000, construidos según un proyecto ruso y en funcionamiento exitoso, ya operan en el emplazamiento de la central nuclear de Tianwan. La incorporación de los nuevos bloques contribuirá a fortalecer aún más la asociación estratégica entre ambos países en el sector energético.