Momentos aterradores en Turquía: un barco con 107 turistas se incendia (video)

Momentos aterradores se vivieron cerca del centro turístico de Fethiye, en la famosa provincia turca de Muğla. De repente, se declaró un potente incendio en un catamarán de recreo que transportaba a 115 personas, incluidos 107 turistas y niños.

Según las últimas informaciones, gracias a una rápida operación de rescate, todas las personas a bordo fueron evacuadas y nadie murió en el accidente.

El incendio comenzó en la cocina: los pasajeros se vieron obligados a saltar al agua

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 cerca del golfo de Katrancı . Según el medio Haber Türk, las llamas comenzaron en la cocina del barco y se propagaron rápidamente por otras zonas de la embarcación.

presa del pánico, los pasajeros y los miembros de la tripulación tuvieron que ponerse los chalecos salvavidas y lanzarse al mar.

La Guardia Costera turca, las unidades de seguridad marítima y los equipos de emergencia fueron enviados de inmediato al lugar. Otros barcos turísticos de la zona también ayudaron activamente a sacar a las personas del agua. Debido a las intensas llamas, el barco sufrió graves daños y comenzó a hundirse.

La reacción del alcalde de Fethiye y de las autoridades

En una declaración a los medios locales, el alcalde de Fethiye, Fatih Akkaya, confirmó que el incidente no dejó muertos ni heridos graves:

« En total, había 115 personas a bordo del catamarán: 107 eran pasajeros turistas y el resto, miembros de la tripulación. Todas las personas fueron evacuadas de forma segura. Actualmente, el personal médico está comprobando si presentan síntomas de intoxicación por humo », declaró el alcalde.

İlkay Tugay, presidente de la sección de Fethiye de la Cámara de Comercio Marítimo, también informó de que todos los pasajeros fueron trasladados del agua y del barco a una zona segura.

El catamarán « Toys Boat » y la nacionalidad de los turistas

El barco en el que se produjo el incendio « Toys Boat » era una embarcación de recreo popular, destinada principalmente a familias con niños. Según el medio local Haberci TV, este catamarán había comenzado sus primeros viajes turísticos en Fethiye en julio de este año.

Los medios turcos aún no han revelado oficialmente de qué países eran ciudadanos los turistas que se encontraban a bordo. Las representaciones diplomáticas y las fuerzas del orden locales están investigando el incidente y las causas del incendio.