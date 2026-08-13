Elon Musk construye un nuevo centro de datos Minihard en Tennessee

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Elon Musk construye un nuevo centro de datos Minihard en Tennessee

La empresa SpaceXAI, propiedad de Elon Musk, está construyendo en Tennessee, Estados Unidos, un nuevo centro de datos Minihard destinado a tareas de inteligencia artificial. El proyecto representa la continuación lógica de las enormes iniciativas de infraestructura que han despertado gran interés en el mundo tecnológico, mientras la compañía busca ampliar aún más su capacidad de cálculo. Sobre ello, Ixbt.com informa que.

Según ixbt.com, la nueva instalación estará equipada con 220 000 aceleradores NVIDIA GB300. Curiosamente, esta cifra coincide con el número de GPU previsto para el complejo Macrohard, de mayor tamaño. La principal diferencia de Minihard reside en su diseño compacto: gracias a una disposición más densa de los equipos de servidores, ofrece los mismos recursos en una superficie menor.

Estabilidad energética y soluciones innovadoras

Este enfoque no solo reduce el volumen del edificio, sino que también mejora considerablemente la eficiencia del uso de la infraestructura. La instalación empleará sistemas de baterías Tesla Megapack para garantizar la estabilidad de los procesos que requieren una gran potencia. Estos sistemas servirán para equilibrar la carga y crear energía de respaldo mientras funcionan grandes clústeres de cálculo.

SpaceXAI ya había anunciado que utilizaba sistemas Tesla Megapack en sus proyectos de infraestructura de inteligencia artificial a gran escala. Estas obras están directamente relacionadas con el rápido desarrollo de sus propios clústeres de inteligencia artificial en Tennessee.

Colossus 2 y las perspectivas de una infraestructura masiva

Recordemos que el superordenador Colossus 2, considerado el más grande del mundo, también está en construcción en el condado de Memphis. Se espera que este sistema reciba hasta 1 millón de GPU para acelerar el funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial. Según datos publicados anteriormente, la primera fase del proyecto (Macrohard) incluye más de 330 000 GPU, un consumo energético superior a 1 GW y un sistema de refrigeración líquida.

Además, está prevista la incorporación de otros 220 000 NVIDIA GB300s en la segunda fase del proyecto. Esto permitirá aumentar aún más la capacidad de cálculo de la empresa y crear una de las infraestructuras más avanzadas y potentes del sector de la inteligencia artificial.

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Abror Shuhratov
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