China abrirá la primera cafetería totalmente automatizada del mundo

El 16 de agosto comenzará a funcionar en el centro comercial Galaxy SOHO de Pekín la primera cafetería robotizada del mundo, totalmente automatizada y abierta las 24 horas. Según ixbt.com, el proyecto está siendo desarrollado por la marca 7FRESH Coffee, propiedad del gigante JD.com. Esta cafetería está atrayendo la atención mundial al prescindir por completo de la intervención humana, ya que todos los procesos están controlados por inteligencia artificial y sistemas mecánicos. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Proceso totalmente automatizado y comodidades para los clientes

En este nuevo establecimiento automatizado no trabaja ningún empleado. Todas las operaciones de la cafetería, como moler los ingredientes, preparar las bebidas, envasarlas y entregarlas al cliente, están totalmente a cargo de robots. Por ello, los visitantes no tienen que hacer largas colas ni perder tiempo interactuando con el personal.

El proceso de pedido también se basa en tecnologías digitales: los clientes pueden elegir la bebida que prefieran a través de la aplicación JD.com o del miniprograma especial de 7FRESH. El pedido preparado se recoge en una cámara automatizada de autoservicio. Además, una gran pantalla instalada en el establecimiento permite a los clientes seguir en tiempo real el proceso de preparación de la bebida.

Ajustes personalizados y una amplia variedad

Los autores del proyecto han prestado especial atención a adaptar las bebidas al gusto personal de cada cliente. Los usuarios pueden modificar la concentración del café, el nivel de dulzor y la cantidad de zumo en un intervalo del 1 % al 100 %. Por ejemplo, pueden ajustar al 40 % la intensidad de un café americano y al 70 % el dulzor de un té de frutas.

Los consumidores también pueden poner un nombre personal a las recetas únicas que hayan creado y compartirlas con otros usuarios. La oferta de la cafetería incluye distintos tipos de café, bebidas gaseosas, tés de hojas y zumos probióticos.

Planes futuros y ceremonia de inauguración

7FRESH planea introducir recomendaciones basadas en inteligencia artificial. Esta función seleccionará de forma óptima el consumo de cafeína teniendo en cuenta la rutina diaria y el estado físico del usuario. El día de la inauguración, la empresa organizará una retransmisión en directo de 24 horas con el objetivo de entrar en el Libro Guinness de los Récords. También se ha prometido café gratis preparado por robots para los primeros visitantes.