En India, un « cadáver » en un lago se levanta de repente (vídeo)

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En India, un « cadáver » en un lago se levanta de repente (vídeo)

En la ciudad india de Hanamkonda, un hombre que permaneció inmóvil en un lago durante casi cinco horas sembró el pánico entre los vecinos. Quienes lo vieron, creyendo que había muerto, avisaron inmediatamente a la policía.

Cuando los agentes que llegaron al lugar lo agarraron de la mano para sacarlo del agua, ocurrió algo inesperado: el hombre se levantó de repente.

Resultó que el hombre había trabajado todo el día y estaba muy cansado. Se metió en el lago para refrescarse y se quedó dormido en el agua. Por eso permaneció inmóvil durante tanto tiempo.

Al comprobar que el hombre estaba vivo, los policías y las personas reunidas en el lugar respiraron aliviados. El vídeo de la escena se difundió en las redes sociales y provocó todo tipo de bromas entre los usuarios.

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