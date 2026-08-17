Oficial: ¡un nuevo entrenador toma las riendas de la selección de Escocia!

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Oficial: ¡un nuevo entrenador toma las riendas de la selección de Escocia!

Comienza una nueva era en el fútbol escocés. La Asociación Escocesa de Fútbol (SFA) anunció oficialmente el nombramiento del prometedor técnico belga de 39 años Sébastien Pocognoli como seleccionador del equipo nacional.

El técnico firmó con los escoceses un contrato inicial de dos años y dirigirá al equipo en la nueva temporada de la Liga de Naciones de la UEFA y en los próximos partidos de clasificación.

Un título esperado durante 90 años con Union y reconocimiento europeo

A pesar de su juventud, Sébastien Pocognoli se ha consolidado como uno de los entrenadores más talentosos y modernos del continente:

  • Una sensación histórica en Bélgica: En su primera temporada al frente de un equipo profesional, Pocognoli conquistó la liga belga con Union Saint-Gilloise, el primer título del club en 90 años;

  • La Champions League y la Supercopa: Llevó a Union a la fase de grupos de la Champions League de la UEFA por primera vez en su historia y ganó la Supercopa de Bélgica;

  • Entrenador del año en Bélgica: Tras ser elegido mejor entrenador del país, en 2025 pasó a dirigir al AS Monaco francés, con el que se separó en junio después de terminar séptimo en la Ligue 1.

La dimisión de Clarke tras el Mundial de 2026 y un nuevo desafío

El cargo de seleccionador de Escocia quedó vacante después del Mundial de 2026:

  • La salida de Steve Clarke: Steve Clarke, que dirigió a la selección durante muchos años, dejó el cargo por voluntad propia después de que Escocia no pudiera superar la fase de grupos del Mundial de 2026;

  • El objetivo de la Asociación Escocesa: La directiva busca rejuvenecer la selección bajo la dirección de Sébastien Pocognoli y devolverla a la élite europea mediante un estilo de juego ofensivo y moderno.

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EscociaSébastien PocognoliUnion Saint-GilloiseMónacoSteve Clark
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Shuhrat Razzakov
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