La selección de Escocia gana a Haití en la primera jornada

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La selección de Escocia gana a Haití en la primera jornada

La intensa competición continúa en la histórica Copa Mundial 2026, celebrada en los campos verdes al otro lado del océano. Mientras reina un ambiente futbolístico apasionante, la primera jornada del Grupo C ha concluido, revelando a los primeros líderes del cuarteto. En el magnífico Gillette Stadium de Foxborough, la selección de Escocia, representante europea, se enfrentó a la selección de Haití, proveniente del continente norteamericano.

En este choque donde los puntos eran vitales, los maestros escoceses del balón aseguraron una victoria mínima pero fundamental.

El único gol de la victoria, obra de John McGinn

El partido comenzó como se esperaba, con ataques incesantes y una lucha intensa por ambos lados. En el minuto 28 de la primera parte, el experimentado centrocampista de Escocia, John McGinn, acertó a portería, llenando de alegría a los miles de aficionados europeos reunidos en el estadio.

A pesar de los esfuerzos de los jugadores haitianos por igualar el marcador en los minutos restantes, la línea defensiva y el portero de Escocia actuaron con seguridad para mantener su portería a cero. Así, la victoria por 1-0 otorgó a Escocia sus primeros tres puntos.

Puede consultar los resultados de la 1ª jornada del Grupo C y la situación actual en la tabla de clasificación a través de la siguiente tabla analítica:

Fase de grupos y jornada

Equipos

Resultado oficial

Goleador y minuto

Estadio

Líder actual del grupo

Grupo C, 1ª jornada

Haití — Escocia

0 : 1

John McGinn (minuto 28)

Gillette Stadium


(Foxborough)

Escocia


(con 3 puntos)

Grupo C, 1ª jornada

Brasil — Marruecos

1 : 1

Sorpresa en el Grupo C: Brasil pierde puntos

Recordemos que en el partido inaugural de este grupo se registró un resultado sorprendente. Uno de los favoritos del torneo, la selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti, empató 1-1 contra Marruecos, perdiendo puntos valiosos.

Debido a este resultado, Escocia, tras vencer a Haití, se convierte en líder en solitario del Grupo C con 3 puntos. A los aficionados les esperan partidos aún más interesantes y dramáticos.

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EscociaHaitíJohn McGinnFoxboroughGillette Stadium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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