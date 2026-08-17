El conflicto entre Neymar y Thiago Mendes: el saludo frío en São Januário

Una vieja rivalidad entre estrellas del fútbol brasileño volvió a salir a la luz. El domingo, antes del partido entre Vasco da Gama y Santos, el centrocampista del equipo local, Thiago Mendes, evitó deliberadamente saludar al delantero Neymar durante el tradicional apretón de manos. Este gesto frío, ocurrido en el estadio São Januário, provocó de inmediato numerosos comentarios y encendidos debates en las redes sociales. Según Goal.com informó de lo sucedido.

La tensión ya se percibía antes del pitido inicial. Mientras los jugadores de ambos equipos se saludaban antes de saltar al campo, Thiago Mendes ignoró abiertamente al delantero de Santos y rechazó su mano extendida. Las cámaras del estadio captaron la escena, que poco después se volvió viral en Internet. En respuesta al vídeo, Neymar publicó en su cuenta oficial un emoji que expresaba su decepción.

La reacción de los aficionados y la tensión en las redes sociales

El ambiente del estadio se caldeó aún más, no solo por las acciones de los jugadores, sino también por los aficionados en las gradas. Durante el partido, los seguidores de Vasco da Gama repartieron máscaras con el rostro llorando de Neymar, con el objetivo de dañar su imagen y desestabilizarlo psicológicamente. Esta presión no pasó desapercibida para el entorno cercano y los amigos del jugador.

En particular, el amigo cercano de Neymar, Jota Amancio, criticó duramente el comportamiento de Thiago Mendes en las redes sociales. Recordó las palabras del legendario futbolista brasileño Ronaldinho y señaló que los jugadores de menor nivel suelen tener un ego excesivo, mientras que las verdaderas estrellas suelen ser más sencillas y serenas. Sus declaraciones demostraron que la enemistad entre ambos jugadores no se limita al terreno de juego.

Una rivalidad que dura desde hace años

Según Goal.com, el enfrentamiento entre Neymar y Thiago Mendes no es nuevo. Sus raíces se remontan a 2020, en la Ligue 1, durante un partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon. En aquel encuentro, Thiago Mendes cometió una entrada extremadamente dura contra el delantero parisino y recibió una tarjeta roja. Aquella entrada en tijera provocó una grave lesión en la pierna de Neymar.

Aunque Thiago Mendes se disculpó públicamente por su acción en aquel momento, el incidente dejó una huella imborrable en la memoria de ambos futbolistas. Incluso el padre de Neymar, Neymar Senior, expresó su profunda indignación por la falta de seguridad de su hijo y por la permisividad de los árbitros ante las acciones bruscas, al afirmar que el fútbol se estaba volviendo cada vez más cruel. El episodio del domingo demostró claramente que aquellas viejas heridas y dolorosos recuerdos aún no se han olvidado.