Traspaso de Dani Ceballos: el Napoli se mueve por el centrocampista experimentado

El Napoli ha iniciado negociaciones activas para fichar al centrocampista Dani Ceballos, que dejó el Real Madrid. Según Sportal, el club napolitano ha enviado una oferta formal de contrato a los representantes del jugador, actualmente agente libre. Otro grande de la Serie A también aspira a contratar al español de 30 años. Así lo informa .

El equipo de Nápoles, dirigido por Massimiliano Allegri, ha convertido el refuerzo del centro del campo en su principal objetivo antes de la nueva temporada. La directiva quiere aprovechar la disponibilidad del futbolista como agente libre, sin pagar traspaso. La amplia experiencia internacional de Ceballos y su recorrido en el fútbol europeo de alto nivel deberían aportar estabilidad al juego del club italiano.

La competencia y los pretendientes del fichaje

El Napoli no es el único club interesado en los servicios del jugador. El Real Betis, donde Dani Ceballos se formó, también mantiene el contacto con él. Además, la Juventus de Turín lleva siguiendo la situación del centrocampista español desde el verano pasado.

Sin embargo, este fichaje todavía no es una prioridad para la Juventus, lo que ha reducido ligeramente la actividad del club turinés. Esto brinda al Napoli una buena oportunidad para tomar ventaja en la carrera por el fichaje antes de que sus rivales presenten una oferta seria. Massimiliano Allegri quiere cerrar el acuerdo cuanto antes.

Los planes antes de la nueva temporada

Dani Ceballos se formó en la academia del Real Betis y posteriormente jugó en el Real Madrid. Su control táctico y su creatividad en el centro del campo, sin duda, servirían a los objetivos del equipo de Allegri tanto en la liga nacional como en Europa. Incorporar gratis a un futbolista de este nivel también tendría un efecto positivo en la estabilidad financiera del club.

Si los representantes del jugador aceptan las condiciones propuestas, las negociaciones podrían dar pronto un giro positivo. Actualmente, el Napoli prepara la temporada 2026-2027 de la Serie A, que comenzará el próximo sábado con una visita a Génova. El entrenador quiere adaptar al nuevo jugador al equipo antes de que empiece el exigente calendario.