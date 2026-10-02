Fenómeno extraordinario: el desierto de Chile se cubre de flores tras fuertes lluvias

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Fenómeno extraordinario: el desierto de Chile se cubre de flores tras fuertes lluvias

Gran parte del desierto de Atacama en Chile se cubrió de flores coloridas tras intensas lluvias, informó Associated Press. En la región, considerada el desierto no polar más árido del mundo, millones de semillas y bulbos han germinado y florecido.

Se informa que a principios de este año, se registraron fuertes precipitaciones en Atacama bajo la influencia del fenómeno meteorológico El Niño. Algunas semillas y bulbos permanecieron inactivos bajo tierra durante décadas.

Según la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), más de 200 especies de plantas han florecido en la zona. Plantas como la nanyuka roja y amarilla, flores violetas, el suspiro blanco, el tersopelo naranja y la garra de león han transformado el paisaje desértico.

En julio y agosto, algunas áreas recibieron entre 160 y 190 milímetros de lluvia. Este es uno de los niveles más altos registrados desde que comenzaron las observaciones en la década de 1950.

Este año, el área del desierto florido abarca aproximadamente 17 000 kilómetros cuadrados. La CONAF señaló que podría ser la temporada de floración más extensa e intensa desde 1997.

Se espera que cerca de 300 000 turistas visiten la región para ver el desierto florido antes de noviembre.

AtacamaChileEl NiñoCONAFDesierto
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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