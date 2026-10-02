Un mini-PC fabricado a partir de un antiguo Samsung Galaxy A90 5G

·6·Tecnología
Un mini-PC fabricado a partir de un antiguo Samsung Galaxy A90 5G

Según informa el sitio Ixbt.com, el popular bloguero GameRig compró un Samsung Galaxy A90 5G usado con la pantalla dañada por solo 30 USD y lo convirtió en un mini-ordenador completo. Este proyecto inusual ha llamado la atención de los entusiastas de la tecnología, ya que dar una segunda vida a los dispositivos antiguos y ampliar sus capacidades se está convirtiendo en una tendencia relevante en el mundo de la TI moderna. Así lo informa Ixbt.com informa .

En realidad, este dispositivo, equipado con un procesador Snapdragon 855 basado en un proceso de 7 nm, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, todavía tiene un buen potencial técnico. El núcleo de este proceso de transformación fue el modo Samsung DeX. Esta función permite conectar smartphones Galaxy compatibles a un monitor, teclado y ratón para utilizarlos como una interfaz de escritorio completa.

Durante el trabajo en el proyecto, el bloguero primero verificó la funcionalidad completa del dispositivo y lo desmontó. Como resultado, el smartphone se separó en placa base, placa de carga y batería. Para ensamblar todas las piezas de forma compacta, se diseñó una carcasa especial y se imprimió en una impresora 3D.

La estructura del mini-ordenador inusual

En un chasis pequeño de solo 0,7 litros, se instalaron con éxito la placa del sistema del smartphone, la fuente de alimentación, la batería, el sistema de refrigeración de fábrica y un concentrador USB. Además, se instaló un botón de encendido independiente en la carcasa para un control cómodo.

El mini-ordenador con su nueva apariencia sorprendió a muchos con sus capacidades. En particular, este sistema modificado logró ejecutar el juego Minecraft a más de 400 FPS sin problemas. Esto demostró claramente los altos resultados que los procesadores móviles pueden mostrar incluso con el paso del tiempo.

Críticas de expertos y usuarios

Sin embargo, este proyecto provocó acalorados debates entre los usuarios de Internet y generó algunas preocupaciones. En particular, los expertos criticaron el diseño del sistema de refrigeración. La falta de orificios de ventilación en la carcasa para garantizar la circulación del aire podría causar que el dispositivo se sobrecaliente en el futuro.

Además, la colocación de la batería en un espacio interno tan estrecho y cerrado también fue criticada. Algunos usuarios de la red señalaron que, para garantizar la seguridad, sería recomendable prescindir de la batería interna y utilizar una fuente de alimentación externa.

SamsungMini-PCMinecraftSnapdragonTecnologías
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los requisitos de Minecraft aumentan drásticamente por primera vez en 17 añosLos requisitos de Minecraft aumentan drásticamente por primera vez en 17 años27 julio 00:23El flagship iQOO 16 recibirá una pantalla Samsung de nueva generación y una batería masivaEl flagship iQOO 16 recibirá una pantalla Samsung de nueva generación y una batería masiva13 septiembre 17:53El flagship OnePlus 16 establece un récord en AnTuTu con 5,63 millones de puntosEl flagship OnePlus 16 establece un récord en AnTuTu con 5,63 millones de puntosAyer 00:52Tableta iQOO Pad Ultra: batería de 9020 mAh y potente sistema de refrigeraciónTableta iQOO Pad Ultra: batería de 9020 mAh y potente sistema de refrigeración28 septiembre 08:20Vivo Y600i: presentado un smartphone con batería de 8000 mAh y cuerpo ultrarresistenteVivo Y600i: presentado un smartphone con batería de 8000 mAh y cuerpo ultrarresistente27 septiembre 22:21Presentación del Xiaomi 18 Pro Max: el primer smartphone del mundo con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Presentación del Xiaomi 18 Pro Max: el primer smartphone del mundo con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 623 septiembre 19:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27