Un mini-PC fabricado a partir de un antiguo Samsung Galaxy A90 5G

Según informa el sitio Ixbt.com, el popular bloguero GameRig compró un Samsung Galaxy A90 5G usado con la pantalla dañada por solo 30 USD y lo convirtió en un mini-ordenador completo. Este proyecto inusual ha llamado la atención de los entusiastas de la tecnología, ya que dar una segunda vida a los dispositivos antiguos y ampliar sus capacidades se está convirtiendo en una tendencia relevante en el mundo de la TI moderna. Así lo informa Ixbt.com informa .

En realidad, este dispositivo, equipado con un procesador Snapdragon 855 basado en un proceso de 7 nm, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, todavía tiene un buen potencial técnico. El núcleo de este proceso de transformación fue el modo Samsung DeX. Esta función permite conectar smartphones Galaxy compatibles a un monitor, teclado y ratón para utilizarlos como una interfaz de escritorio completa.

Durante el trabajo en el proyecto, el bloguero primero verificó la funcionalidad completa del dispositivo y lo desmontó. Como resultado, el smartphone se separó en placa base, placa de carga y batería. Para ensamblar todas las piezas de forma compacta, se diseñó una carcasa especial y se imprimió en una impresora 3D.

La estructura del mini-ordenador inusual

En un chasis pequeño de solo 0,7 litros, se instalaron con éxito la placa del sistema del smartphone, la fuente de alimentación, la batería, el sistema de refrigeración de fábrica y un concentrador USB. Además, se instaló un botón de encendido independiente en la carcasa para un control cómodo.

El mini-ordenador con su nueva apariencia sorprendió a muchos con sus capacidades. En particular, este sistema modificado logró ejecutar el juego Minecraft a más de 400 FPS sin problemas. Esto demostró claramente los altos resultados que los procesadores móviles pueden mostrar incluso con el paso del tiempo.

Críticas de expertos y usuarios

Sin embargo, este proyecto provocó acalorados debates entre los usuarios de Internet y generó algunas preocupaciones. En particular, los expertos criticaron el diseño del sistema de refrigeración. La falta de orificios de ventilación en la carcasa para garantizar la circulación del aire podría causar que el dispositivo se sobrecaliente en el futuro.

Además, la colocación de la batería en un espacio interno tan estrecho y cerrado también fue criticada. Algunos usuarios de la red señalaron que, para garantizar la seguridad, sería recomendable prescindir de la batería interna y utilizar una fuente de alimentación externa.