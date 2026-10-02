La página de la selección de Portugal pierde 8,8 millones de seguidores en un día tras la salida de Ronaldo

La página oficial de la selección nacional de Portugal en Instagram Cristiano Ronaldo perdió millones de seguidores en un día tras la situación en torno a él.

Anteriormente, la página oficial del equipo contaba con 32,4 millones de seguidores. Posteriormente, esta cifra cayó a 23,6 millones. De este modo, la página perdió casi 8,8 millones de seguidores en 24 horas.

La baja masiva de seguidores se produjo en el contexto de la situación entre Ronaldo y el entrenador del equipo, Jorge Jesus. Esto aumentó aún más la atención sobre la selección de Portugal.

Como resultado, la situación en torno al jugador provocó cambios significativos no solo en la agenda deportiva, sino también en la audiencia del equipo en las redes sociales.