Elon Musk se separó de la madre de sus 4 hijos

Se ha difundido la noticia de que el multimillonario estadounidense Elon Musk ha terminado su relación con Shivon Zilis, una de las ejecutivas de Neuralink y madre de sus hijos.

Zilis anunció esto en su cuenta de la red social X. Expresó su gratitud por sus hijos y manifestó su esperanza de seguir siendo buenos amigos con Musk y continuar criando a sus hijos juntos.

Shivon Zilis también escribió que esta decisión ha sido difícil para ella. Le deseó a Musk felicidad en su vida futura.

Curiosamente, según Zilis, poco antes de que terminara la relación, mantuvieron una comunicación afectuosa. Incluso mostró públicamente sus últimos mensajes con Musk.

En estos mensajes, se ve que Musk le decía a Zilis que la amaba y lamentaba no haberla invitado a una cena en la Casa Blanca. Sin embargo, pocos días después, la pareja puso fin a su relación.

Musk aún no ha hecho comentarios oficiales al respecto. Al mismo tiempo, se informa que el empresario ha dejado de seguir a Zilis en la red X.

Según los informes, la vida personal de Elon Musk ha estado bajo el foco público durante muchos años. Tiene hijos de su primer matrimonio con Justine Wilson. Más tarde, se casó dos veces con la actriz Talulah Riley.

Musk también tuvo una relación con la cantante canadiense Grimes, con quien tiene tres hijos. De su relación con Shivon Zilis, han nacido varios hijos.

De esta manera, el nuevo cambio en la vida personal de Musk ha vuelto a captar la atención del público.