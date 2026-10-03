Lanzada la primera gran actualización para el Huawei Mate 90 Pro Max

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Lanzada la primera gran actualización para el Huawei Mate 90 Pro Max

Huawei ha lanzado la primera gran actualización de software para su smartphone insignia, el Mate 90 Pro Max, presentado a principios de octubre. Según ixbt.com, este firmware de aproximadamente 745 MB trae nuevas capacidades de comunicación, herramientas basadas en AI y una serie de mejoras en el sistema. Así lo informa Ixbt.com .

Una de las funciones más importantes y destacadas de esta nueva actualización es la capacidad de admitir cuatro números de teléfono simultáneamente. El smartphone puede almacenar dos tarjetas SIM físicas y dos números eSIM. Tres de los cuatro números pueden estar en modo de espera al mismo tiempo, garantizando un uso activo para llamadas, mensajes e internet móvil.

Novedades en AI y multimedia

Las capacidades de la aplicación «Galería» se han ampliado considerablemente. En particular, la función de edición inteligente analiza el contenido de las fotos y sugiere los cambios adecuados. El usuario puede describir el resultado deseado mediante una frase de texto simple, tras lo cual la AI procesa la imagen por sí misma. También se ha añadido una herramienta para convertir fotos normales y Live Photos al formato 3D Dynamic Photos.

Se han integrado nuevas funciones de AI en el editor de video. El Mate 90 Pro Max es capaz de analizar automáticamente las fotos y videos seleccionados para crear un clip listo para usar con movimientos de cámara virtuales y música seleccionada. Además, se ha introducido una herramienta especial de mejora de sonido para optimizar las grabaciones de voz e instrumentos.

Comodidad adicional en comunicación e interfaz

Huawei ha añadido la función Intimate Circle para la comunicación con familiares y seres queridos. Permite compartir el clima, horarios e indicadores de salud, además de ayudar a otro usuario de forma remota mediante el uso compartido de la pantalla del smartphone. También se ha creado la posibilidad de generar perfiles y álbumes de fotos específicos para mascotas.

La función de llamadas de texto ahora funciona en aplicaciones sociales de terceros. Durante la conversación, el discurso del interlocutor se convierte automáticamente en texto, mientras que los mensajes ingresados por el usuario se transforman en voz mediante síntesis de voz. El sistema de notificaciones también se ha actualizado, permitiendo que el dispositivo reconozca ciertos tipos de mensajes y muestre información relevante en una ventana especial en tiempo real.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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