La salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal provoca un escándalo

El capitán de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, se encuentra bajo estrictas medidas disciplinarias tras abandonar el campo de entrenamiento de forma conflictiva y reaccionar a una publicación en redes sociales que criticaba duramente a sus compañeros. Según Goal.com, el deterioro de la relación entre el jugador y el entrenador Jorge Jesus pone en riesgo su carrera internacional. Así lo informa Goal.com informa .

El conflicto se originó tras la suplencia de Cristiano Ronaldo en la victoria por 2-1 contra Noruega. Posteriormente, el delantero abandonó repentinamente la concentración y, según información difundida por el Daily Mail, reaccionó activamente a un vídeo de Instagram del exjugador Felipe Melo, quien criticaba duramente a los futbolistas portugueses.

Las críticas de Felipe Melo y la reacción del entrenador

El excentrocampista brasileño Felipe Melo destacó en su declaración que el respeto que se le muestra a Lionel Messi en la selección argentina es diferente al de Portugal, afirmando que nadie ha alcanzado el nivel de Cristiano Ronaldo y que el mejor jugador de la historia no debería irse en tales circunstancias. A pesar de la victoria por 4-2 contra Dinamarca el jueves, esta crisis sigue siendo el principal tema de debate.

En la rueda de prensa del sábado, el entrenador Jorge Jesus se refirió a la situación: «No puedo evitar el tema de Cristiano Ronaldo. Cris es el símbolo de la selección nacional de Portugal. Hay que entender esto claramente. Habrá tiempo suficiente para hablar de ello después del partido», declaró el técnico.

Causas del desacuerdo y riesgo de inhabilitación internacional

El periodista español Edu Aguirre reveló en el programa El Chiringuito que el conflicto se debió a promesas incumplidas. Jorge Jesus se disculpó en privado por haber hecho calentar a Ronaldo durante 30 minutos sin darle minutos de juego, prometiendo reconocer su error táctico públicamente. Sin embargo, el entrenador no lo hizo en la rueda de prensa, lo que llevó al jugador a sentirse engañado.

Según el código disciplinario, un jugador que abandona la selección sin causa justificada puede ser inhabilitado por un periodo de uno a seis meses. Esta situación ha atraído incluso la atención de los círculos políticos del país, obligando al Primer Ministro Luís Montenegro a intervenir ante la crisis nacional.

Actualmente, los aficionados y expertos esperan que Cristiano Ronaldo revele detalladamente los motivos de su salida. Si se aplican medidas disciplinarias, esto podría significar el fin de la carrera del famoso delantero con Portugal.