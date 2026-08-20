Javier Mendez, sorprendido por los 23 kg que perdió Michael Morales

Campeón de la UFC Islam MakhachevEl entrenador principal de Islam Makhachev, Javier Mendez, analizó la pérdida de más de 20 kg en poco tiempo del invicto peleador ecuatoriano Michael Morales. La decisión de Morales de bajar de peso para ser el suplente oficial de la pelea por el título entre Makhachev e Ian Machado Garry no solo sorprendió al entrenador, sino que también expuso sus debilidades deportivas.

«Perder 23 kg destruye la resistencia»: el análisis de Mendez

El reconocido entrenador señaló que el peso natural de Morales corresponde a la categoría semipesada (93 kg) y explicó que un corte de peso tan extremo puede salir caro en las peleas de campeonato a cinco asaltos:

«¿Pesaba 100 kg? (ríe) ¡Vaya! ¡23 kg! ¡Dios mío, es un tipo enorme! Es un peso muy alto. En realidad, debería pelear en la categoría semipesada, en 93 kg. Por desgracia, cuando tienes tanta masa muscular y pierdes tanto peso, tu energía se va agotando a medida que avanzan los asaltos. Si no logra noquear a su rival antes del tercer asalto, el cuarto y el quinto serán muy duros para él debido a su exceso de masa muscular y al extremo proceso de corte de peso», declaró Javier Mendez.

Michael Morales y los indicadores de su corte de peso

Indicador Situación del peleador y evaluación de Mendez Peleador Michael Morales (Ecuador, invicto) Peso natural Aproximadamente 100 kg (corresponde a la categoría semipesada, 93 kg) Peso perdido 23 kg (corte extremo de más de 20 kg) Peso de competición Límite del peso wélter (77,1 kg) Objetivo Ser el suplente de la pelea por el título entre Makhachev y Garry Riesgo principal Descenso pronunciado del cardio y la potencia en el cuarto y quinto asaltos

El factor cardio en las peleas por el título

Según Javier Mendez, perder tanto peso puede aportar potencia explosiva en peleas cortas de tres asaltos, pero deja vulnerable al peleador en combates de campeonato de 25 minutos debido a la deshidratación y la fatiga muscular.

¿Crees que, si Michael Morales enfrentara a Islam Makhachev en una pelea por el título a cinco asaltos, podría mantener su cardio y resistencia, o las preocupaciones de Mendez están bien fundadas?

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