Javier Mendez, sorprendido por los 23 kg que perdió Michael Morales

·4·Deportes
Javier Mendez, sorprendido por los 23 kg que perdió Michael Morales

Campeón de la UFC Islam MakhachevEl entrenador principal de Islam Makhachev, Javier Mendez, analizó la pérdida de más de 20 kg en poco tiempo del invicto peleador ecuatoriano Michael Morales. La decisión de Morales de bajar de peso para ser el suplente oficial de la pelea por el título entre Makhachev e Ian Machado Garry no solo sorprendió al entrenador, sino que también expuso sus debilidades deportivas.

«Perder 23 kg destruye la resistencia»: el análisis de Mendez

El reconocido entrenador señaló que el peso natural de Morales corresponde a la categoría semipesada (93 kg) y explicó que un corte de peso tan extremo puede salir caro en las peleas de campeonato a cinco asaltos:

«¿Pesaba 100 kg? (ríe) ¡Vaya! ¡23 kg! ¡Dios mío, es un tipo enorme! Es un peso muy alto. En realidad, debería pelear en la categoría semipesada, en 93 kg.

Por desgracia, cuando tienes tanta masa muscular y pierdes tanto peso, tu energía se va agotando a medida que avanzan los asaltos. Si no logra noquear a su rival antes del tercer asalto, el cuarto y el quinto serán muy duros para él debido a su exceso de masa muscular y al extremo proceso de corte de peso», declaró Javier Mendez.

Michael Morales y los indicadores de su corte de peso

Indicador

Situación del peleador y evaluación de Mendez

Peleador

Michael Morales (Ecuador, invicto)

Peso natural

Aproximadamente 100 kg (corresponde a la categoría semipesada, 93 kg)

Peso perdido

23 kg (corte extremo de más de 20 kg)

Peso de competición

Límite del peso wélter (77,1 kg)

Objetivo

Ser el suplente de la pelea por el título entre Makhachev y Garry

Riesgo principal

Descenso pronunciado del cardio y la potencia en el cuarto y quinto asaltos

El factor cardio en las peleas por el título

Según Javier Mendez, perder tanto peso puede aportar potencia explosiva en peleas cortas de tres asaltos, pero deja vulnerable al peleador en combates de campeonato de 25 minutos debido a la deshidratación y la fatiga muscular.

¿Crees que, si Michael Morales enfrentara a Islam Makhachev en una pelea por el título a cinco asaltos, podría mantener su cardio y resistencia, o las preocupaciones de Mendez están bien fundadas?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato este importante análisis con los aficionados de las MMA!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse RodriguezEl combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse RodriguezHoy, 16:51Jon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOATJon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOATHoy, 16:46Tyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combateTyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combateHoy, 16:40Cambio inesperado en «Neftchi»: Xuan Kruz Xill deja el cuerpo técnicoCambio inesperado en «Neftchi»: Xuan Kruz Xill deja el cuerpo técnicoHoy, 16:38Messi marca su gol 922, el Inter Miami deja escapar la victoriaMessi marca su gol 922, el Inter Miami deja escapar la victoriaHoy, 16:35José Mourinho ya tomó su decisión táctica para el Real Madrid...José Mourinho ya tomó su decisión táctica para el Real Madrid...Hoy, 16:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños