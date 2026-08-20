Combate contra Makhachev: Carlos Prates firma un nuevo contrato con UFC

La jerarquía de la división de peso wélter de UFC está cambiando radicalmente. El brasileño Carlos Prates, aspirante n.º 1 del ranking y temible noqueador apodado «The Nightmare», firmó un importante contrato de ocho combates con la promotora y obtuvo la garantía de disputar el título contra el campeón vigente Islam MakhachevTras observar los acontecimientos junto al octágono, ¿qué planes sorprendentes reveló la estrella brasileña?

«Mi primera pelea será por el cinturón»: la declaración de Prates

En una entrevista con Ariel Helwani, Carlos Prates confirmó que recibió una garantía oficial de la directiva de UFC:

«Soy el próximo aspirante al título, ¡eso es lo más importante! Firmé un nuevo contrato de larga duración con UFC por ocho combates, y mi primer enfrentamiento bajo este acuerdo será directamente una pelea por el título», declaró Carlos Prates.

Carlos Prates y los detalles de la carrera por el título

Indicador Luchador y detalles del acuerdo Luchador Carlos Prates («The Nightmare», Brasil) Categoría de peso Peso wélter (Welterweight) — Aspirante n.º 1 Nuevo contrato Con UFC Contrato por 8 combates Acuerdo de larga duración Próximo rival Campeón vigente de la división Islam Makhachev Situación del principal competidor Michael Morales (según Prates, necesita una victoria más)

El caso de Morales y la señal junto al octágono

Prates habló sobre las opciones de Michael Morales, otro aspirante invicto, de luchar por el cinturón y destacó que primero debe enfrentarse a uno de los peleadores fuertes de la parte alta del ranking:

«Morales necesita disputar una pelea más antes de llegar al título, quizá contra Belal Muhammad u otro aspirante del top 5. Necesita otra victoria contundente».

Recordemos que el pasado fin de semana Carlos Prates siguió directamente junto al octágono el esperado enfrentamiento entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry, dejando claro que quería ser el próximo rival.

¿Crees que Carlos Prates, un peligroso noqueador, puede causar serios problemas a Islam Makhachev en el peso wélter y arrebatarle el cinturón de campeón?

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