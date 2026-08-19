¿Está el Manchester City dispuesto a vender a Nico González?

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¿Está el Manchester City dispuesto a vender a Nico González?

Manchester City podría ver salir a su centrocampista Nico González antes del cierre del mercado de fichajes. El español de 24 años interesa al Newcastle y han surgido informaciones sobre contactos entre ambos clubes.

Sin embargo, lo más interesante de la situación es que el propio González quiere quedarse en el City.

¿Por qué quiere el Newcastle a González?

El Newcastle planea reforzar su centro del campo. Tras las salidas de Sandro Tonali y Bruno Guimarães, el club necesita un jugador experimentado para esa posición.

El club inglés considera a González uno de los principales candidatos para ese puesto.

La experiencia de González y su trayectoria en la Premier League lo convierten en un candidato atractivo para el Newcastle.

¿Por qué quiere venderlo el City?

El club mancuniano está valorando utilizar los ingresos del traspaso de González para reforzar aún más la plantilla.

En concreto, el club planea financiar los fichajes de:

  • Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea;

  • Ayoub Bouaddi, jugador del Lille

También se ha informado de que el City continuará activo en el mercado de fichajes, algo que declaró el entrenador Enzo Maresca.

González no quiere marcharse

El principal aspecto que complica la situación es la postura del jugador.

González quiere quedarse en el Manchester City y desea demostrar su valía bajo las órdenes de Enzo Maresca. Por eso, aunque el club estudia la posibilidad de venderlo, el consentimiento del jugador también será importante.

¿Cuánto pagó el City por González?

El centrocampista español llegó al Manchester City procedente del Porto en febrero de 2025. El traspaso tuvo un valor aproximado de 60 millones de euros.

González ha disputado 59 partidos con el City en todas las competiciones y ha marcado 4 goles.

Indicador

Información

Futbolista

Nico González

Edad

24 años

Posición

Centrocampista central

Club actual

Manchester City

Club anterior

Porto

Fichaje por el City

2025

Valor del traspaso

Alrededor de 60 millones de euros

Partidos con el City

59

Goles

4

Todo depende ahora del mercado de fichajes

La disposición del Manchester City a vender a González y el interés del Newcastle están avivando la situación a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes.

Por un lado, el City necesita fondos para reforzar la plantilla; por otro, el Newcastle busca un centrocampista central. Sin embargo, el propio jugador quiere quedarse en Manchester.

Por eso, la pregunta principal es ahora: ¿Se quedará González en el City y luchará por un puesto en el once bajo las órdenes del nuevo entrenador, o la oferta del Newcastle cambiará su destino?

¿Crees que el City debería vender a González? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al fútbol en Telegram y las redes sociales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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