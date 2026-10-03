Recién nacida encontrada apuñalada 15 veces

Reino UnidoEn Sheffield, se está juzgando un grave caso penal relacionado con la muerte de una recién nacida. Cuatro adultos, incluida la madre de 20 años, Andrea Skopova, han sido acusados. Una menor de 15 años también está imputada por obstrucción a la justicia. Así lo informó el «Daily Mail».

Se ha informado que Andrea Skopova (20), Peter Horvat (19), Peter Horvat (38) y Nina Horvatova (37) son ciudadanos eslovacos. Están acusados de estar implicados en la muerte de la bebé.

La bebé fue registrada inicialmente en los documentos judiciales como «Baby S» . Sin embargo, al inicio del juicio esta semana en Sheffield, se reveló que su nombre real era Maria Skopova.

El fiscal informó al tribunal que se encontraron numerosas heridas en el cuerpo de la bebé. Señaló que la niña presentaba lesiones graves en el rostro, así como en la parte frontal y trasera del cuerpo.

El cuerpo de Maria fue hallado el 30 de agosto de este año en una dependencia de una casa en el área de Wincobank, Sheffield, Yorkshire del Sur. La bebé estaba envuelta en una toalla, dentro de una bolsa azul y colocada sobre una lavadora.

En el tribunal, el fiscal afirmó que Skopova es la madre y que se desconoce quién es el padre. El novio de Skopova, Peter Horvat, también está entre los acusados. Horvat es hijo de los otros dos adultos acusados, Peter Horvat y Nina Horvatova. Sin embargo, se aclaró que él no es el padre biológico de la bebé.

Los cuatro adultos enfrentan cargos por causar o permitir la muerte de la menor, además de cargos adicionales por obstrucción a la justicia al limpiar la escena del crimen.

Además, una joven de 15 años también fue acusada de obstrucción a la justicia. Por requisitos legales, su identidad no ha sido revelada.

Los acusados el 2 de octubre no admitieron ni negaron los cargos en la audiencia. El juez Jeremy Richardson ordenó que todos los acusados permanezcan bajo custodia.

La próxima audiencia está fijada para el 14 de diciembre de este año.

Se informa que el juicio principal está programado para comenzar el 12 de abril de 2027 . Se espera que el proceso dure entre seis y siete semanas.