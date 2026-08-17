Djed Spence, traspasado del Tottenham al Inter

El defensa de la selección inglesa Djed Spence continuará su carrera en la Serie A italiana. El jugador deja el Tottenham, club londinense, para incorporarse al equipo milanés por 35 millones de euros. Según Goal.com, una de las principales razones de su llegada al campeón italiano fue la rica historia del club y sus gloriosas tradiciones. Sobre ello, Goal.com informa que.

Un nuevo reto y un paso histórico

Tras sus buenas actuaciones en el último Mundial, Spence había despertado el interés del equipo dirigido por Cristian Chivu. El futbolista, llamado a ocupar el puesto de Denzel Dumfries, que se marchó al Real Madrid, compartió sus impresiones después de que se hiciera oficial el traspaso. Según explicó, los trofeos del museo del club y el potencial del equipo fueron decisivos para su elección.

"Sin duda, he entrado en la historia. Basta con echar un vistazo a todos esos trofeos que tenemos detrás. Es realmente un club enorme. Es un gran paso para mí y para mi familia", declaró Djed Spence en una entrevista con la página oficial del club.

Una gran experiencia en Europa

Para el defensa inglés, la Serie A no es un entorno desconocido. Hace dos años, durante la segunda mitad de la temporada 2023-2024, disputó 16 partidos con el Genoa. Además, durante su contrato con el Tottenham, jugó cedido en el Rennes francés y en el Leeds United inglés, donde adquirió una valiosa experiencia.

"Cuando juegas en el extranjero, aprendes muchísimo. Puedo decir que fue fuera de mi país donde me convertí en un verdadero hombre, y estoy agradecido por esas experiencias", añadió el jugador de 26 años.

Nuevos reencuentros en el Inter

Convertido en el quinto fichaje del campeón italiano durante el mercado de verano, Spence se encontrará con jugadores conocidos en el vestuario milanés. Volverá a ser compañero de John Stones, con quien jugó en la selección inglesa durante el último Mundial, y del portero suplente Josep Martinez, su antiguo compañero durante su cesión en el Genoa.

Cabe recordar que Djed Spence contribuyó de forma destacada a que Inglaterra conquistara las medallas de bronce en el Mundial, al completar 19 recuperaciones de balón durante el torneo y destacar por ello. Se espera que debute con su nuevo equipo y afronte su primera prueba en la defensa del Scudetto el domingo contra el Monza, en el partido inaugural de la Serie A.