Vinícius Júnior vacía su cuenta de Instagram y aviva los rumores de fichaje

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, eliminó inesperadamente toda la información de su cuenta en redes sociales, provocando un intenso debate en el mundo del fútbol. Según informa Goal.com . Aunque el club blanco le ofreció un nuevo y lucrativo contrato con un salario anual de 18,5 millones de libras esterlinas, este gesto avivó aún más los rumores del mercado de fichajes.

La cuenta, que actualmente tiene cerca de 64 millones de seguidores, se ha quedado sin fotos, biografía ni imagen de perfil. Todas las imágenes del jugador en entrenamientos y partidos fueron eliminadas por completo. En el deporte moderno, este tipo de decisiones drásticas suele reflejar el descontento de un futbolista con su situación en el club o su deseo de abrir la puerta a un cambio.

El interés del Arsenal y los planes de Mikel Arteta

El Arsenal , vigente campeón de la Premier League inglesa, sigue la situación con atención. El club londinense se mueve activamente en el mercado de fichajes para reforzar su plantilla y aumentar la competencia. El equipo ya incorporó a Christos Tzolis por 34 millones de libras esterlinas.

Después del amistoso contra el Girona, el entrenador Mikel Arteta habló sobre sus planes para el mercado de fichajes. Según explicó, el equipo pretende incorporar nuevos jugadores para mantener su nivel actual y seguir creciendo. La directiva del Arsenal está preparada para aprovechar cualquier interrupción que pueda surgir en las negociaciones entre el Real Madrid y Vinícius.

La postura del Real Madrid y Mourinho

Aunque las acciones del jugador en redes sociales generaron preocupación, la directiva del club madrileño mantiene el optimismo sobre su continuidad. Las negociaciones para renovar su contrato, que expira en junio del próximo año, continúan desde enero. A pesar de que el equipo terminó la temporada sin grandes títulos, la directiva está tomando todas las medidas para no perder gratis a su líder.

José Mourinho, nombrado entrenador del club por segunda vez, también considera a Vinícius una pieza clave de la renovación de la plantilla para la próxima temporada. Sin embargo, el jugador se incorporó el lunes a la concentración de pretemporada del club capitalino, pasó el reconocimiento médico y comenzó a entrenarse. Los especialistas siguen atentamente el desenlace de la situación.