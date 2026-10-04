Ascenso en el ranking FIFA: Uzbekistán sube al puesto 59 tras dos grandes victorias

Las recientes victorias brillantes y convincentes de la selección nacional de Uzbekistán en los amistosos internacionales han tenido un impacto positivo en su posición en el escenario mundial. Tras vencer a Irán y Siria, potencias del continente, los «Lobos Blancos» han alcanzado en el ranking FIFA en vivo (live): el puesto 59 del ranking.

A fecha del 3 de octubre, el total de puntos acumulados por nuestra selección nacional alcanzó los 1420,31 puntos. Esto supone un avance significativo de un puesto respecto al registro oficial anterior (60º).

+10,58 puntos en dos partidos: Análisis de cifras y victorias

Nuestros representantes no solo desplegaron un buen fútbol en los últimos partidos, sino que maximizaron los beneficios para el ranking:

Victoria 3:1 contra Irán: El partido del 24 de septiembre contra uno de los gigantes del continente aportó a nuestra selección un total sustancial de +6,83 puntos de ranking;

Goleada 4:1 contra Siria: Gracias a esta gran victoria en Taskent el 1 de octubre, el marcador aumentó en otros +3,75 puntos.

De esta forma, los dos últimos encuentros aportaron a la selección de Uzbekistán un total de 10,58 puntos de ranking .

Situación del Top 60: Diferencia mínima con Bosnia, Qatar superado

La lucha en esta parte del ranking es extremadamente intensa y reñida:

58º puesto (Bosnia y Herzegovina): Tras el empate 1:1 contra Suecia, los bosnios suman 1420,36 puntos. La diferencia entre Uzbekistán y Bosnia es ahora de solo 0,05 puntos ;

59º puesto (Uzbekistán): 1420,31 puntos;

60º puesto (Qatar): 1416,28 puntos — nuestros compatriotas han superado a otra selección asiática fuerte;

61º puesto (Túnez): 1415,38 puntos.

Próximo desafío: El choque central en Seúl

Nuestra selección se prepara para su siguiente prueba seria con el fin de mejorar aún más su posición y apuntar al top 50. El 6 de octubre, nuestros representantes se enfrentarán a domicilio a Corea del Sur , que reúne a las estrellas principales del continente.

Un resultado positivo en este desplazamiento podría impulsar a Uzbekistán aún más alto en la tabla internacional.