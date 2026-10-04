70 medallas y un récord mundial: Uzbekistán termina en el top 5 de los Juegos Asiáticos

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70 medallas y un récord mundial: Uzbekistán termina en el top 5 de los Juegos Asiáticos

La gran fiesta deportiva del continente, los XX Juegos Asiáticos de verano, que se celebraron en los campos y estadios de Japón del 19 de septiembre al 4 de octubre, ha llegado oficialmente a su fin. La delegación nacional de Uzbekistán compitió dignamente entre las potencias deportivas más fuertes del continente, logrando terminar la competición en el top 5.

En esta prestigiosa competición cuatrienal, nuestros compatriotas ganaron un total de 70 medallas :

  • 21 medallas de oro;

  • 25 medallas de plata;

  • 24 medallas de bronce.

70 medallas y un récord mundial: Uzbekistán termina en el top 5 de los Juegos Asiáticos

Récord mundial de Akbar Djuraev: el punto culminante de la competición

Se escribió una nueva página brillante en la historia del deporte uzbeko durante las pruebas en Japón. Campeón olímpico y mundial de halterofilia, una de las grandes estrellas de nuestro equipo, Akbar Djuraev no solo consiguió otra medalla de oro en los campeonatos continentales, sino que con su actuación, batió el récord mundial, convirtiéndose en una de las mayores sensaciones de la competición.

El TOP 5 y la intensa competencia del último día

En la clasificación general, como se esperaba, la República Popular China tomó el liderazgo absoluto:

  • 1er lugar — China: 341 medallas (líder indiscutible);

  • 2do lugar — Japón: 269 medallas (resultado sólido de los anfitriones);

  • 3er lugar — Corea del Sur: 150 medallas;

  • 4to lugar — India: Gracias a las medallas de oro y plata adicionales en el último día, aumentó su cuenta para ocupar finalmente el 4to lugar;

  • 5to lugar — Uzbekistán: con 70 medallas, consolidó su lugar entre los cinco mejores equipos del continente.

Comparación con Hangzhou 2023

Como referencia, en los anteriores Juegos Asiáticos celebrados en Hangzhou, China, en 2023, la delegación deportiva uzbeka registró el mejor resultado de su historia (71 medallas en total: 22 de oro, 18 de plata y 31 de bronce).

En las competiciones de Japón, nuestros compatriotas mantuvieron este alto nivel, aumentando significativamente el número de medallas de plata (25) y demostrando una vez más que son uno de los principales favoritos en todas las disciplinas deportivas del continente asiático.

Juegos AsiáticosAkbar DjuraevDelegación nacional de UzbekistánHalterofiliaDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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