Manchester City — Bournemouth: Khusanov en el once inicial

·57·Deportes
Manchester City — Bournemouth: Khusanov en el once inicial

Manchester Cityrecibe hoy al Bournemouth en la Premier League. El encuentro comenzará a las 18:00 (hora de Uzbekistán) en el Etihad Stadium de Manchester. Ambos equipos han optado por un esquema 4-2-3-1. Abdukodir Khusanov es titular en el once de los locales, mientras que Erling Haaland liderará el ataque. En el banquillo esperan Omar Marmoush, Rayan Cherki y Jack Grealish. Los equipos serán dirigidos por Enzo Maresca y M. Rose.

Khusanov de nuevo desde el primer minuto

Manchester CityEl entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha confiado el lateral derecho de la defensa a Abdukodir Khusanov. En el centro, Ruben Dias y M. Guehi formarán pareja, con Josko Gvardiol en el carril izquierdo.

Tanto el Manchester City como el Bournemouth comenzarán el partido con un sistema 4-2-3-1.

El once inicial delManchester City:

• Donnarumma
• Abdukodir Khusanov
• Ruben Dias
• M. Guehi
• Josko Gvardiol
• E. Anderson
• N. O'Reilly
• Antoine Semenyo
• Phil Foden
• Rico Lewis
• Erling Haaland

Haaland en punta, Foden por detrás

Erling Haaland se sitúa en la punta del ataque local. Phil Foden jugará justo detrás de él. Antoine Semenyo y Rico Lewis arrancarán por las bandas.

Suplentes del Manchester City:

• Omar Marmoush
• Mateo Kovacic
• Rayan Cherki
• Nico Gonzalez
• Jack Grealish
• Rayan Aït-Nouri
• Vitor Reis
• Matheus Nunes
• Gerónimo Rulli

El Bournemouth apuesta por Evanilson

Los visitantes también utilizarán el sistema 4-2-3-1. Evanilson será el único delantero centro. Estará respaldado por J. Kluivert, con M. Tavernier y R. S. Rocha en los costados.

El once inicial del Bournemouth:

• D. Petrovic
• A. Truffert
• D. Hill
• A. Silva
• A. Smith
• A. Scott
• L. Cook
• M. Tavernier
• J. Kluivert
• R. S. Rocha
• Evanilson

En el banquillo: David Brooks, Ben Gannon-Douk, Tyler Adams, Bafodé Diakité, Juanlu Sánchez, Alex Scott, Daniel Jebbison, Álvaro Rodríguez y Will Dennis.

Quedan pocos minutos para el inicio

El partido comienza a las 18:00 en el Etihad Stadium. Para los aficionados uzbekos, la atención estará centrada en el desempeño de Abdukodir Khusanov.

¿Cómo crees que jugará Khusanov hoy? Deja tu opinión en los comentarios y comparte las alineaciones con otros aficionados al fútbol.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«La última vez me dio una paliza»: Merab Dvalishvili admite toda la verdad«La última vez me dio una paliza»: Merab Dvalishvili admite toda la verdadHoy, 12:32«Su exclusión del Mundial 2026 le vino bien»: Gary Neville comenta el regreso de Cole Palmer«Su exclusión del Mundial 2026 le vino bien»: Gary Neville comenta el regreso de Cole PalmerHoy, 12:29Los rumores sobre el traspaso de Erling Haaland al FC Barcelona generan debateLos rumores sobre el traspaso de Erling Haaland al FC Barcelona generan debateHoy, 12:13Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Hoy, 10:44Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryIslam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryHoy, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaBrian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaHoy, 10:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane