Manchester City — Bournemouth: Khusanov en el once inicial
Manchester Cityrecibe hoy al Bournemouth en la Premier League. El encuentro comenzará a las 18:00 (hora de Uzbekistán) en el Etihad Stadium de Manchester. Ambos equipos han optado por un esquema 4-2-3-1. Abdukodir Khusanov es titular en el once de los locales, mientras que Erling Haaland liderará el ataque. En el banquillo esperan Omar Marmoush, Rayan Cherki y Jack Grealish. Los equipos serán dirigidos por Enzo Maresca y M. Rose.
Khusanov de nuevo desde el primer minuto
Manchester CityEl entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha confiado el lateral derecho de la defensa a Abdukodir Khusanov. En el centro, Ruben Dias y M. Guehi formarán pareja, con Josko Gvardiol en el carril izquierdo.
Tanto el Manchester City como el Bournemouth comenzarán el partido con un sistema 4-2-3-1.
El once inicial delManchester City:
• Donnarumma
• Abdukodir Khusanov
• Ruben Dias
• M. Guehi
• Josko Gvardiol
• E. Anderson
• N. O'Reilly
• Antoine Semenyo
• Phil Foden
• Rico Lewis
• Erling Haaland
Haaland en punta, Foden por detrás
Erling Haaland se sitúa en la punta del ataque local. Phil Foden jugará justo detrás de él. Antoine Semenyo y Rico Lewis arrancarán por las bandas.
Suplentes del Manchester City:
• Omar Marmoush
• Mateo Kovacic
• Rayan Cherki
• Nico Gonzalez
• Jack Grealish
• Rayan Aït-Nouri
• Vitor Reis
• Matheus Nunes
• Gerónimo Rulli
El Bournemouth apuesta por Evanilson
Los visitantes también utilizarán el sistema 4-2-3-1. Evanilson será el único delantero centro. Estará respaldado por J. Kluivert, con M. Tavernier y R. S. Rocha en los costados.
El once inicial del Bournemouth:
• D. Petrovic
• A. Truffert
• D. Hill
• A. Silva
• A. Smith
• A. Scott
• L. Cook
• M. Tavernier
• J. Kluivert
• R. S. Rocha
• Evanilson
En el banquillo: David Brooks, Ben Gannon-Douk, Tyler Adams, Bafodé Diakité, Juanlu Sánchez, Alex Scott, Daniel Jebbison, Álvaro Rodríguez y Will Dennis.
Quedan pocos minutos para el inicio
El partido comienza a las 18:00 en el Etihad Stadium. Para los aficionados uzbekos, la atención estará centrada en el desempeño de Abdukodir Khusanov.
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