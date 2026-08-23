Manchester Cityrecibe hoy al Bournemouth en la Premier League. El encuentro comenzará a las 18:00 (hora de Uzbekistán) en el Etihad Stadium de Manchester. Ambos equipos han optado por un esquema 4-2-3-1. Abdukodir Khusanov es titular en el once de los locales, mientras que Erling Haaland liderará el ataque. En el banquillo esperan Omar Marmoush, Rayan Cherki y Jack Grealish. Los equipos serán dirigidos por Enzo Maresca y M. Rose.

Khusanov de nuevo desde el primer minuto

Manchester CityEl entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha confiado el lateral derecho de la defensa a Abdukodir Khusanov. En el centro, Ruben Dias y M. Guehi formarán pareja, con Josko Gvardiol en el carril izquierdo.

Tanto el Manchester City como el Bournemouth comenzarán el partido con un sistema 4-2-3-1.

El once inicial delManchester City:

• Donnarumma

• Abdukodir Khusanov

• Ruben Dias

• M. Guehi

• Josko Gvardiol

• E. Anderson

• N. O'Reilly

• Antoine Semenyo

• Phil Foden

• Rico Lewis

• Erling Haaland

Haaland en punta, Foden por detrás

Erling Haaland se sitúa en la punta del ataque local. Phil Foden jugará justo detrás de él. Antoine Semenyo y Rico Lewis arrancarán por las bandas.

Suplentes del Manchester City:

• Omar Marmoush

• Mateo Kovacic

• Rayan Cherki

• Nico Gonzalez

• Jack Grealish

• Rayan Aït-Nouri

• Vitor Reis

• Matheus Nunes

• Gerónimo Rulli

El Bournemouth apuesta por Evanilson

Los visitantes también utilizarán el sistema 4-2-3-1. Evanilson será el único delantero centro. Estará respaldado por J. Kluivert, con M. Tavernier y R. S. Rocha en los costados.

El once inicial del Bournemouth:

• D. Petrovic

• A. Truffert

• D. Hill

• A. Silva

• A. Smith

• A. Scott

• L. Cook

• M. Tavernier

• J. Kluivert

• R. S. Rocha

• Evanilson

En el banquillo: David Brooks, Ben Gannon-Douk, Tyler Adams, Bafodé Diakité, Juanlu Sánchez, Alex Scott, Daniel Jebbison, Álvaro Rodríguez y Will Dennis.

Quedan pocos minutos para el inicio

El partido comienza a las 18:00 en el Etihad Stadium. Para los aficionados uzbekos, la atención estará centrada en el desempeño de Abdukodir Khusanov.

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