Gran sensación en la Premier League: ¡Manchester United cae ante un recién ascendido en la primera jornada!

Desde la primera jornada de la nueva temporada de la Premier League, se registró un resultado inesperado para los aficionados. Tras regresar a la élite desde el Championship, Hull City recibió en su estadio al gran gigante nacional,Manchester United, logrando una victoria contundente y sensacional por 2-0.

A pesar de que los mancunianos contaron con varias estrellas en su once inicial, los locales prácticamente sentenciaron el destino del partido en la primera mitad.

Ducha fría en la primera parte: goles de Ajayi y Mendy

Actuando con disciplina e intensidad desde el inicio, los «Tigers» aprovecharon los errores en la defensa rival:

Minuto 17 (1-0): Como resultado de la presión activa de los locales, Semi Ajayi abrió el marcador;

Minuto 38 (2-0): Justo antes del descanso, Nobel Mendy batió por segunda vez la portería delManchester United, consolidando la ventaja local.

En la segunda parte, aunque el cuerpo técnico mancuniano dio entrada a jugadores como Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Benjamin Šeško, la defensa del Hull City se mantuvo impecable y conservó el resultado.

Ficha del partido y alineaciones:

Hull City —Manchester United2-0

Goles: Semi Ajayi (17'), Nobel Mendy (38').

Hull City: Solakis, Coyle (Drameh, 71'), Ajayi (McNair, 65'), Mendy (Herrington, 64'), Giles (Targett, 85'), Egan, Slater, Crooks, Stroud (Millar, 71'), Belloumi, McBurnie.

Manchester United: Lammens, Maguire, Haven, Shaw, Mazraoui (Dalot, 80'), Tielemans (Mainoo, 67'), Santos (Šeško, 67'), Fernandes, Cunha (Lacey, 80'), Dorgu (Rashford, 46'), Mbeumo.

Amonestaciones: Dorgu (34'), Crooks (42'), Millar (90+6').

De este modo, el Manchester United comienza la nueva temporada de la Premier League con una dura derrota a domicilio, preocupando a sus seguidores desde la primera jornada.