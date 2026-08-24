Super remontada en su debut: Ferran Torres salva al PSG de una ducha fría (vídeo)

·71·Deportes
Super remontada en su debut: Ferran Torres salva al PSG de una ducha fría (vídeo)

La primera jornada de la nueva temporada del campeonato francés comenzó con una prueba seria e inesperada para el vigente campeón «Paris Saint-Germain» En su visita al intransigente «Rennes» los parisinos, que perdían por dos goles, lograron un empate dramático (2:2) gracias a su voluntad en la segunda parte y al talento de su nuevo fichaje.

El verdadero héroe de este enfrentamiento fue el delantero español Ferran Torres quien disputaba su primer partido oficial con la camiseta del PSG.

Ducha fría en la primera parte: La intensa presión de los locales

Desde el inicio, los locales tomaron la iniciativa, poniendo en aprietos a la defensa del favorito:

  • Minuto 9 (1:0): El centrocampista del «Rennes» Sebastian Szymański abrió el marcador tras finalizar una rápida combinación;

  • Minuto 38 (2:0): Justo antes del descanso, Esteban Lepol anotó el segundo gol, dejando a los parisinos en una situación crítica.

El cambio acertado de Luis Enrique y el debut impecable de Torres

Entrando al campo al inicio de la segunda parte, Ferran Torres cambió radicalmente el rumbo del partido:

  • Minuto 71 (2:1): Tras un ataque por la banda, Torres recortó distancias, dando esperanzas a su equipo;

  • Minuto 82 (2:2): Once minutos después, el delantero español volvió a marcar en una posición complicada, logrando un doblete y salvando al PSG de una derrota inevitable.

Ficha del partido y alineaciones:

  • Ligue 1, Jornada 1

  • «Rennes» — «PSG» 2:2

  • 23 de agosto

  • Goles: Szymański (9), Lepol (38) — Ferran Torres (71, 82).

  • «PSG»: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández, Zaïre-Emery (Akliouche, 60), Vitinha (Beraldo, 69), Neves (Ruiz, 60), Doué, Kvaratskhelia (Godts, 46), Dembélé (Ferran Torres, 46).

De esta manera, el PSG comienza la nueva temporada con un empate difícil fuera de casa, sumando su primer punto en el campeonato.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Hoy, 10:44Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryIslam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryHoy, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaBrian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaHoy, 10:3620 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia Saudí20 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia SaudíHoy, 09:20Gran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoGran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoHoy, 09:13«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinense«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinenseHoy, 08:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane