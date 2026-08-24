Super remontada en su debut: Ferran Torres salva al PSG de una ducha fría (vídeo)

La primera jornada de la nueva temporada del campeonato francés comenzó con una prueba seria e inesperada para el vigente campeón «Paris Saint-Germain» En su visita al intransigente «Rennes» los parisinos, que perdían por dos goles, lograron un empate dramático (2:2) gracias a su voluntad en la segunda parte y al talento de su nuevo fichaje.

El verdadero héroe de este enfrentamiento fue el delantero español Ferran Torres quien disputaba su primer partido oficial con la camiseta del PSG.

Ducha fría en la primera parte: La intensa presión de los locales

Desde el inicio, los locales tomaron la iniciativa, poniendo en aprietos a la defensa del favorito:

Minuto 9 (1:0): El centrocampista del «Rennes» Sebastian Szymański abrió el marcador tras finalizar una rápida combinación;

Minuto 38 (2:0): Justo antes del descanso, Esteban Lepol anotó el segundo gol, dejando a los parisinos en una situación crítica.

El cambio acertado de Luis Enrique y el debut impecable de Torres

Entrando al campo al inicio de la segunda parte, Ferran Torres cambió radicalmente el rumbo del partido:

Minuto 71 (2:1): Tras un ataque por la banda, Torres recortó distancias, dando esperanzas a su equipo;

Minuto 82 (2:2): Once minutos después, el delantero español volvió a marcar en una posición complicada, logrando un doblete y salvando al PSG de una derrota inevitable.

Ficha del partido y alineaciones:

Ligue 1, Jornada 1

«Rennes» — «PSG» 2:2

23 de agosto

Goles: Szymański (9), Lepol (38) — Ferran Torres (71, 82).

«PSG»: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández, Zaïre-Emery (Akliouche, 60), Vitinha (Beraldo, 69), Neves (Ruiz, 60), Doué, Kvaratskhelia (Godts, 46), Dembélé (Ferran Torres, 46).

De esta manera, el PSG comienza la nueva temporada con un empate difícil fuera de casa, sumando su primer punto en el campeonato.