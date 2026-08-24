Milagro tras el 0-2: Torres entra en la historia del PSG en su debut

En la jornada 1 de la nueva temporada de la Ligue 1, el PSG, que visitaba al Rennes, se vio sorprendido al ir perdiendo 0-2 desde la primera parte, enfrentando una presión inesperada. El nuevo fichaje introducido por Luis Enrique tras el descanso, el delantero español Ferran Torres salvó a su equipo de una derrota inevitable al marcar dos goles en 11 minutos en la segunda parte (minutos 71 y 82).

Esta hazaña permitió al delantero español no solo tener un debut brillante, sino también escribir su nombre en las páginas doradas del club parisino.

El tercero en 32 años: Un doblete récord en el debut

Ferran Torres se registró como el tercer jugador en la historia del club en marcar dos goles en su primer partido oficial con el PSG:

Patrick Mboma (1994): El delantero camerunés inauguró este récord al anotar dos veces en su debut contra el club húngaro Vác en la fase de clasificación de la UEFA Champions League;

Zlatan Ibrahimović (2012): La leyenda sueca evitó la derrota de los parisinos al marcar un doblete en su primer partido oficial de la Ligue 1 contra el Lorient hace 14 años;

Ferran Torres (2026): 14 años después, la estrella española, que entró en una situación difícil de 0-2 contra el Rennes, igualó el resultado histórico de Ibrahimović.

Autores de un doblete en su debut con el PSG

1994: Patrick Mboma (Clasif. Champions, contra Vác)

2012: Zlatan Ibrahimović (Ligue 1, contra Lorient)

2026: Ferran Torres (Ligue 1, contra Rennes)

Este inicio fenomenal del goleador español demuestra claramente su seria candidatura para convertirse en uno de los líderes del ataque parisino.