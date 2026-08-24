Milagro tras el 0-2: Torres entra en la historia del PSG en su debut

·46·Deportes
Milagro tras el 0-2: Torres entra en la historia del PSG en su debut

En la jornada 1 de la nueva temporada de la Ligue 1, el PSG, que visitaba al Rennes, se vio sorprendido al ir perdiendo 0-2 desde la primera parte, enfrentando una presión inesperada. El nuevo fichaje introducido por Luis Enrique tras el descanso, el delantero español Ferran Torres salvó a su equipo de una derrota inevitable al marcar dos goles en 11 minutos en la segunda parte (minutos 71 y 82).

Esta hazaña permitió al delantero español no solo tener un debut brillante, sino también escribir su nombre en las páginas doradas del club parisino.

El tercero en 32 años: Un doblete récord en el debut

Ferran Torres se registró como el tercer jugador en la historia del club en marcar dos goles en su primer partido oficial con el PSG:

  • Patrick Mboma (1994): El delantero camerunés inauguró este récord al anotar dos veces en su debut contra el club húngaro Vác en la fase de clasificación de la UEFA Champions League;

  • Zlatan Ibrahimović (2012): La leyenda sueca evitó la derrota de los parisinos al marcar un doblete en su primer partido oficial de la Ligue 1 contra el Lorient hace 14 años;

  • Ferran Torres (2026): 14 años después, la estrella española, que entró en una situación difícil de 0-2 contra el Rennes, igualó el resultado histórico de Ibrahimović.

Autores de un doblete en su debut con el PSG

  • 1994: Patrick Mboma (Clasif. Champions, contra Vác)

  • 2012: Zlatan Ibrahimović (Ligue 1, contra Lorient)

  • 2026: Ferran Torres (Ligue 1, contra Rennes)

Este inicio fenomenal del goleador español demuestra claramente su seria candidatura para convertirse en uno de los líderes del ataque parisino.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!Hoy, 10:44Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryIslam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian GarryHoy, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaBrian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesaHoy, 10:3620 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia Saudí20 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia SaudíHoy, 09:20Gran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoGran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el veranoHoy, 09:13«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinense«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinenseHoy, 08:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane