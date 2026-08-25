El club estadounidense Inter Miami está en el centro de nuevas discusiones sobre el posible fichaje de otra superestrella. Han circulado informes de que el delantero brasileño Neymar podría unirse a sus antiguos compañeros Lionel Messi y Luis Suárez. Sin embargo, el exdelantero Giuseppe Rossi advirtió en una entrevista con GOAL que tales fichajes podrían afectar negativamente el nivel deportivo de la liga norteamericana. Así lo informa Goal.com informa .

Es bien sabido que en los últimos años, la Major League Soccer (MLS) ha aumentado drásticamente su visibilidad al atraer a estrellas de renombre mundial. Desde David Beckham y Steven Gerrard hasta Zlatan Ibrahimović y Wayne Rooney, muchos futbolistas famosos han cumplido su sueño americano. En 2023, Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, cruzó el Atlántico para convertirse en la mayor atracción en la historia de la liga, y tras él, varios rostros conocidos se mudaron a Miami.

Según Goal.com, Neymar es mencionado como el próximo candidato potencial para dirigirse a Florida tras una etapa difícil en su país natal, en el Santos. Desde el punto de vista del marketing, atraer al máximo goleador histórico de la selección brasileña es un paso muy fuerte para aumentar la popularidad de la liga. Sin embargo, el jugador, que ya roza los 34 años, ha enfrentado recientemente dificultades debido a lesiones y falta de ritmo de juego, tanto en su club como en la selección.

Desarrollo de la MLS y estrategia de marketing

En una entrevista en asociación con BetBrothers, el exdelantero Giuseppe Rossi criticó duramente la política de fichajes del campeonato estadounidense. En su opinión, la directiva de la MLS persigue solo el ruido mediático y el marketing, olvidando el problema principal: la calidad del juego en el campo. Si el objetivo es alcanzar el nivel de las cinco grandes ligas europeas, los pasos en esa dirección son demasiado lentos.

La reunión de Neymar con Lionel Messi y Luis Suárez puede parecer nostálgica y emocionante para los aficionados al fútbol. No obstante, el experto subrayó que tales movimientos no sirven para elevar el nivel general del campeonato. La dirección de la liga fue criticada por centrarse más en los clics y las visualizaciones en redes sociales que en los estándares reales del fútbol.

Por ahora, el traslado de Neymar a EE. UU. no está confirmado oficialmente, pero los rumores sobre el fichaje no cesan. Aunque la acumulación de estrellas en el Inter Miami garantiza el éxito comercial del equipo, los expertos deportivos opinan que este enfoque podría obstaculizar el desarrollo del campeonato a largo plazo.