En Mónaco se celebró el sorteo oficial de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Por primera vez en la historia de la competición, el club azerbaiyano Sabah superó valientemente varias rondas de clasificación difíciles para debutar en la fase principal del torneo más prestigioso del continente.

Tras conocerse los resultados, la comunidad futbolística y los expertos coincidieron en que el equipo de Bakú ha caído en un auténtico «grupo de la muerte».

El calendario completo del Sabah contra los gigantes europeos:

El club azerbaiyano disputará ocho intensos encuentros en la fase de liga:

FC Barcelona (España) — en casa (Bakú)

Arsenal (Inglaterra) — fuera (Emirates Stadium)

BorussiaDortmund (Alemania) — en casa

Manchester United (Inglaterra) — fuera (Old Trafford)

Napoli (Italia) — en casa

Villarreal (España) — fuera

Slavia Praga (República Checa) — en casa

Viking (Noruega) — fuera

¡El legionario uzbeko Umarali Rakhmonaliev en el gran escenario!

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este sorteo es doblemente interesante. Nuestro compatriota de 22 años, Umarali Rakhmonaliev , está brillando en el equipo de Bakú.

Clasificación exitosa: Nuestro compatriota jugó los 8 partidos de clasificación y play-offs del Sabah en la UCL, registrando en su cuenta 1 gol y 1 asistencia ;

Examen ante las estrellas mundiales: Ahora, Rakhmonaliev tendrá la oportunidad de demostrar su talento contra referentes del fútbol mundial como el FC Barcelona, Manchester Unitedy el finalista Arsenal.

¿Quién es el actual campeón?

Como dato, el vigente campeón de la UEFA Champions League es el club francés PSG . El gigante parisino alzó el trofeo la temporada pasada tras vencer al Arsenal en una dramática final decidida en la tanda de penaltis.