El sorteo de pesadilla del Sabah en la UCL: ¿contra qué gigantes jugará Rakhmonaliev?

·9·Deportes
El sorteo de pesadilla del Sabah en la UCL: ¿contra qué gigantes jugará Rakhmonaliev?

En Mónaco se celebró el sorteo oficial de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Por primera vez en la historia de la competición, el club azerbaiyano Sabah superó valientemente varias rondas de clasificación difíciles para debutar en la fase principal del torneo más prestigioso del continente.

Tras conocerse los resultados, la comunidad futbolística y los expertos coincidieron en que el equipo de Bakú ha caído en un auténtico «grupo de la muerte».

El calendario completo del Sabah contra los gigantes europeos:

El club azerbaiyano disputará ocho intensos encuentros en la fase de liga:

  • FC Barcelona (España) — en casa (Bakú)

  • Arsenal (Inglaterra) — fuera (Emirates Stadium)

  • BorussiaDortmund (Alemania) — en casa

  • Manchester United (Inglaterra) — fuera (Old Trafford)

  • Napoli (Italia) — en casa

  • Villarreal (España) — fuera

  • Slavia Praga (República Checa) — en casa

  • Viking (Noruega) — fuera

¡El legionario uzbeko Umarali Rakhmonaliev en el gran escenario!

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este sorteo es doblemente interesante. Nuestro compatriota de 22 años, Umarali Rakhmonaliev , está brillando en el equipo de Bakú.

  • Clasificación exitosa: Nuestro compatriota jugó los 8 partidos de clasificación y play-offs del Sabah en la UCL, registrando en su cuenta 1 gol y 1 asistencia ;

  • Examen ante las estrellas mundiales: Ahora, Rakhmonaliev tendrá la oportunidad de demostrar su talento contra referentes del fútbol mundial como el FC Barcelona, Manchester Unitedy el finalista Arsenal.

¿Quién es el actual campeón?

Como dato, el vigente campeón de la UEFA Champions League es el club francés PSG . El gigante parisino alzó el trofeo la temporada pasada tras vencer al Arsenal en una dramática final decidida en la tanda de penaltis.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

De fichajes de 180 millones, solo él quedó: ¡Husanov se convirtió en el futuro del City!De fichajes de 180 millones, solo él quedó: ¡Husanov se convirtió en el futuro del City!Hoy, 12:05Rodri y De Bruyne contra el City: ¿A quién se enfrentará el equipo de Maresca en la Champions League?Rodri y De Bruyne contra el City: ¿A quién se enfrentará el equipo de Maresca en la Champions League?Hoy, 11:56Sensación histórica: ¡Uzbekistán se convierte en campeón mundial de remo!Sensación histórica: ¡Uzbekistán se convierte en campeón mundial de remo!Hoy, 11:51El descontento de Lamine Yamal tras su sustitución y sus causasEl descontento de Lamine Yamal tras su sustitución y sus causasHoy, 10:59Europa League: ¡36 clubes y la composición de todos los bombos revelados! (Sorteo hoy)Europa League: ¡36 clubes y la composición de todos los bombos revelados! (Sorteo hoy)Hoy, 10:23Xabi Alonso explica la ausencia de Enzo Fernández de la convocatoriaXabi Alonso explica la ausencia de Enzo Fernández de la convocatoriaHoy, 09:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)