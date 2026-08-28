¡El Real Madrid de Mourinho afronta duelos terribles en la Champions!

El sorteo de la fase de liga del nuevo formato de la Champions League ha deparado enfrentamientos intensos y cruciales para el Real Madrid. Bajo la dirección de José Mourinho, quien ha comenzado la temporada con confianza, el club blanco tiene como objetivo principal devolver el trofeo continental al Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que la temporada pasada, los madrileños fueron eliminados en cuartos de final por el Bayern de Múnich.

El calendario completo del Real Madrid en la fase de liga:

Los merengues disputarán 8 encuentros apasionantes en la fase de liga:

Inter (Italia) — en casa (en el Santiago Bernabéu)

Arsenal (Inglaterra) — fuera (en el Emirates)

PSV (Países Bajos) — en casa

Roma (Italia) — fuera (en el Olímpico)

RB Leipzig (Alemania) — en casa

Shakhtar (Ucrania) — fuera

LASK (Austria) — en casa

AEK (Grecia) — fuera

Los reencuentros de Mourinho con sus antiguos equipos

El sorteo tiene un significado especial para José Mourinho. El técnico portugués recibirá en Madrid al Inter, club con el que logró un triplete histórico, y visitará Roma para enfrentarse al equipo al que dirigió durante años. Además, el duelo a domicilio contra el Arsenal Arsenal de Londres promete ser uno de los enfrentamientos más intensos del otoño.

Los partidos de la 1ª jornada de la fase de liga de la Champions League comenzarán del 8 al 10 de septiembre. kunlari start oladi.