De fichajes de 180 millones, solo él quedó: ¡Husanov se convirtió en el futuro del City!

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De fichajes de 180 millones, solo él quedó: ¡Husanov se convirtió en el futuro del City!

A pesar de que Pep Guardiola dejó el Etihad y el mando del equipo pasó a manos de Enzo Maresca, Manchester Citycontinúa con su gran relevo generacional. Al analizar la política de fichajes de los «Sky Blues» en el último año y medio, los medios europeos destacan un hecho clave: de las compras de 180 millones de libras de enero de 2025, solo un jugador se convirtió en un pilar del equipo: Abdukodir Khusanov.

Aquel invierno, el equipo fichó a 5 talentos para salir de la crisis. 18 meses después, las compras más caras ya se han ido, mientras que el defensa uzbeko firmó un nuevo contrato con el superclub hasta 2031 (con opción a un año más) .

El destino de las compras de 180 millones de enero de 2025:

  • Omar Marmoush (59 M£ del Eintracht): Llegado como el delantero más caro, el egipcio no logró consolidarse y fue cedido recientemente al Tottenham con una opción de compra obligatoria de 50 M£ + 10 M£ en bonus;

  • Nico González (50 M£ del Oporto): Vendido oficialmente al Newcastle el 26 de agosto;

  • Vitor Reis (29,6 M£ del Palmeiras): Aunque regresó de su cesión, no logró entrar en el once titular;

  • Juma Ba (5 M£ del Real Valladolid): Sigue encadenando cesiones y su futuro es incierto;

  • Abdukodir Khusanov (33,5 M£ del Lens): Convertido a los 20 años en el primer jugador uzbeko en la historia de la Premier League, resultó ser el único fichaje que justificó cada centavo invertido.

De las críticas a los trofeos: El triunfo de Khusanov

Criticado duramente por los estudios ingleses tras sus errores en su debut contra el Chelsea, Khusanov supo demostrar su valía en poco tiempo:

  • Estatus de defensa titular: En la temporada 2025/2026, Abdukodir formó junto a Marc Guéhi la pareja de centrales más sólida de la Premier League;

  • Dos trofeos: Contribuyó de forma decisiva a la conquista de la FA Cup y la League Cup;

  • En cifras: Disputó 37 partidos durante la temporada. Con 1429 minutos en liga, fue calificado con un promedio de 7,12 por FotMob (solo 2 tarjetas amarillas).

La era Maresca: ¿Quiénes se fueron y alrededor de quién se construye el equipo?

El verano de 2026 marcó una verdadera revolución en el Etihad. Varias estrellas dejaron el club: Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Savio, Tijjani Reijnders, Nathan Aké, James Trafford, Marmoush y Nico González.

El nuevo entrenador Enzo Maresca y la directiva están construyendo una nueva era alrededor de estos líderes:

  • Abdukodir Khusanov, Erling Haaland, Phil Foden, Joško Gvardiol, Jérémy Doku, Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki y Elliot Anderson.

Tras brillar en la Copa del Mundo con su selección, Khusanov, de 22 años, comienza su era en el Etihad como uno de los defensas jóvenes más fiables del fútbol mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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