El Manchester City puja por el fichaje de Julian Alvarez

En plena recta final del mercado de fichajes de verano, se ha producido un giro inesperado. Según informa Marca, el campeón de Inglaterra, el Manchester City, ha iniciado conversaciones para recuperar al delantero del Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Con este movimiento, los «Citizens» podrían frustrar los planes del Arsenal, que también lucha por hacerse con el jugador. Así lo informa Goal.com. Como es sabido, Julian Alvarez se unió al club madrileño hace dos años por 82 millones de libras. Sin embargo, los últimos acontecimientos en la capital española ponen en duda su futuro. Tras ser pitado por la afición del Atlético el pasado domingo, el delantero se ha ausentado de los entrenamientos del equipo durante tres días consecutivos.

La pugna entre Arsenal y Barcelona

La tensión de la situación ha activado a varios grandes de Europa. Según los informes, el Arsenal está dispuesto a desembolsar 150 millones de euros (130 millones de libras) para fichar al jugador de 26 años. Los londinenses esperan una respuesta positiva de los representantes del futbolista.

No obstante, la situación no se limita solo al Arsenal y al Manchester City. El deseo personal del jugador es recalar en el FC Barcelona. A pesar de ello, la directiva del club madrileño se niega rotundamente a negociar con los catalanes, uno de sus máximos rivales, y está dispuesta a considerar otras opciones.

La necesidad del Manchester City

El Manchester City se ve obligado a moverse en el mercado debido a las bajas en su línea de ataque. Las salidas de Omar Marmoush y Savinho han dejado un vacío ofensivo en la plantilla de Enzo Maresca. La experiencia de Julian Alvarez en el fútbol inglés podría ayudar a resolver este problema con rapidez.

Aun así, completar este traspaso no será sencillo. En primer lugar, el propio jugador no parece querer regresar a la Premier League. Además, a pesar de la presión en el estadio Metropolitano, se espera que las negociaciones entre las partes sean intensas hasta el cierre del mercado.

Shunga qaramay, mazkur transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Avvalo, futbolchining oʻzi Angliya Premer-ligasiga qaytishni istamayapti. Shuningdek, Metropolitano stadionidagi bosimga qaramaganda, transfer oynasi yopilishiga qadar tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar keskin davom etishi kutilmoqda.