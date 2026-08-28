Tras la humillante derrota 0-4: Salah revela toda la verdad

·5·Deportes
Tras la humillante derrota 0-4: Salah revela toda la verdad

Europa League En el partido de vuelta de los playoffs, el club turco Trabzonspor sufrió una dura derrota por 0-4 en casa ante el equipo húngaro Ferencváros. Tras el resultado global (los turcos ya habían perdido 0-1 en la ida), el Trabzonspor queda fuera de la competición y continuará su camino en la Conference Leagueen la fase principal.

En un momento de dura derrota y decepción de la afición, el líder del equipo, Mohamed Salah, hizo una declaración oficial reafirmando su total compromiso con el equipo y el proyecto del club.

« He aprendido a convertir los fracasos en trofeos »

La estrella egipcia destacó que ha pasado por muchas pruebas a lo largo de su carrera y que esta derrota no le desviará de sus objetivos:

  • Las derrotas como fuente de motivación: « Nada ha sido fácil en mi carrera. Las noches de fracaso y la decepción son parte integral del fútbol. He aprendido a transformar estas situaciones en nueva fuerza, motivación y futuros trofeos », dijo Salah;

  • Confianza en el proyecto del Trabzonspor: « El Trabzonspor es mi equipo y soy parte integral del proyecto de este club con todo mi corazón. La realidad de ayer nunca cambiará esta opinión;

  • Fe en el éxito: Sé muy bien que las expectativas de los aficionados y de la directiva son muy altas. Creo sinceramente que todos nuestros planes se cumplirán y que lograremos grandes victorias. Mi declaración “Vine aquí para ganar” no son solo palabras vacías para mí ».

El nuevo camino europeo del Trabzonspor: Conference League

A pesar del inesperado fracaso en laEuropa League, la temporada europea del club turco no ha terminado:

  • Paso a la Conference League: Debido a la derrota en los playoffs de la Europa League, el equipo se clasificó para la fase principal de la tercera competición continental, la UEFA Conference League;

  • Nuevo objetivo — el título: Para Mohamed Salah y su equipo, la posibilidad de llegar a las fases finales de la Conference League y luchar por un trofeo internacional sigue intacta.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Golpe maestro del Real: ¡El club blanco firma un acuerdo con la Fórmula 1!Golpe maestro del Real: ¡El club blanco firma un acuerdo con la Fórmula 1!Hoy, 22:15¿Husanov titular? El posible once del City contra el Crystal Palace...¿Husanov titular? El posible once del City contra el Crystal Palace...Hoy, 22:08Behruz Karimov listo para conquistar la Conference League: ¡Ya se conocen los rivales del Lugano!Behruz Karimov listo para conquistar la Conference League: ¡Ya se conocen los rivales del Lugano!Hoy, 22:02Torneo de Shanghái: ¿Ha encontrado la estrella china las debilidades de Umar Nurmagomedov?Torneo de Shanghái: ¿Ha encontrado la estrella china las debilidades de Umar Nurmagomedov?Hoy, 19:09Triunfo histórico en la UCL: Ilham Aliyev otorga 2,9 millones de dólares al club SabahTriunfo histórico en la UCL: Ilham Aliyev otorga 2,9 millones de dólares al club SabahHoy, 19:01Partido amistoso: ¿Cómo terminó el duelo España – Uzbekistán?Partido amistoso: ¿Cómo terminó el duelo España – Uzbekistán?Hoy, 18:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)