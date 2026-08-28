Tras la humillante derrota 0-4: Salah revela toda la verdad

Europa League En el partido de vuelta de los playoffs, el club turco Trabzonspor sufrió una dura derrota por 0-4 en casa ante el equipo húngaro Ferencváros. Tras el resultado global (los turcos ya habían perdido 0-1 en la ida), el Trabzonspor queda fuera de la competición y continuará su camino en la Conference Leagueen la fase principal.

En un momento de dura derrota y decepción de la afición, el líder del equipo, Mohamed Salah, hizo una declaración oficial reafirmando su total compromiso con el equipo y el proyecto del club.

« He aprendido a convertir los fracasos en trofeos »

La estrella egipcia destacó que ha pasado por muchas pruebas a lo largo de su carrera y que esta derrota no le desviará de sus objetivos:

Las derrotas como fuente de motivación: « Nada ha sido fácil en mi carrera. Las noches de fracaso y la decepción son parte integral del fútbol. He aprendido a transformar estas situaciones en nueva fuerza, motivación y futuros trofeos », dijo Salah;

Confianza en el proyecto del Trabzonspor: « El Trabzonspor es mi equipo y soy parte integral del proyecto de este club con todo mi corazón. La realidad de ayer nunca cambiará esta opinión;

Fe en el éxito: Sé muy bien que las expectativas de los aficionados y de la directiva son muy altas. Creo sinceramente que todos nuestros planes se cumplirán y que lograremos grandes victorias. Mi declaración “Vine aquí para ganar” no son solo palabras vacías para mí ».

El nuevo camino europeo del Trabzonspor: Conference League

A pesar del inesperado fracaso en laEuropa League, la temporada europea del club turco no ha terminado: