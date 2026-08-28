Un hombre establece un récord Guinness al ponerse 17 camisetas mientras mantiene un balón de fútbol en la cabeza

Ajim Agushi, de Kosovo, ha establecido un nuevo récord mundial con su habilidad inusual. Mientras mantenía un balón de fútbol bajo control continuo en su cabeza, logró ponerse 17 camisetas de forma consecutiva.

A sus 56 años, Agushi superó su propio récord anterior de 14 camisetas.Según él, el número 17 está dedicado al 17 de febrero, el Día de la Independencia de Kosovo.

Agushi posee además varios otros récords mundiales relacionados con el control de un balón de fútbol en la cabeza.