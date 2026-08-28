Golpe maestro del Real: ¡El club blanco firma un acuerdo con la Fórmula 1!

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Golpe maestro del Real: ¡El club blanco firma un acuerdo con la Fórmula 1!

Considerado el club de fútbol más prestigioso del mundo, el Real Madridha establecido una alianza estratégica con la cima del automovilismo: la Fórmula 1. Según informa el prestigioso diario español Marca, el club merengue se ha convertido oficialmente en patrocinador principal del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Esta histórica carrera se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el nuevo y moderno circuito de Madrid, construido especialmente cerca de la capital española.

La infraestructura moderna y las leyendas del Real serán movilizadas

El acuerdo alcanzado no solo abarca publicidad y colaboración de marca, sino también una amplia integración logística y organizativa:

  • Uso de infraestructura: Durante la semana de la carrera, el complejo deportivo del Real Madrid y partes de su infraestructura serán movilizados para potenciar la capacidad organizativa y operativa del nuevo circuito;

  • Las estrellas y leyendas del club en el centro: Los organizadores planean la participación de las leyendas mundialmente famosas del Real, veteranos y estrellas actuales en los eventos oficiales y espectáculos del Gran Premio. Se espera que esto se convierta en una gran fiesta deportiva para los aficionados al motor y al fútbol.

¿El derbi madrileño se traslada al circuito de Fórmula 1?

El Gran Premio de España se convierte en una plataforma deportiva global única que une a las dos principales marcas de fútbol de Madrid en un mismo escenario:

  • El Atlético también está en el proyecto: Cabe recordar que en noviembre de 2025, el otro gigante de la capital, el Atlético de Madrid, también se convirtió en socio oficial de este Gran Premio;

  • Madrid, centro mundial del deporte: La colaboración de los dos clubes principales de la ciudad con la competición automovilística eleva el prestigio de Madrid en el turismo global y la escena deportiva internacional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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