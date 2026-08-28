La rebelión de Álvarez: ¿Qué dijo Simeone sobre la estrella que boicotea el entrenamiento?

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La rebelión de Álvarez: ¿Qué dijo Simeone sobre la estrella que boicotea el entrenamiento?

Un gran conflicto ha estallado en el campamento del Atlético de Madrid. El delantero argentino del equipo, Julián Álvarez exige abiertamente ser traspasado a los catalanes y se niega a participar en los entrenamientos oficiales del equipo.

Sin embargo, la directiva de los «colchoneros» ha declarado firmemente que no tiene ninguna intención de vender a su estrella al FC Barcelona, un rival directo en La Liga. El entrenador del equipo, Diego Simeone, reaccionó oficialmente a la tensa situación.

«Si vuelve, le haremos sentir que es un jugador importante»

A pesar del desacuerdo, Diego Simeone expresó su disposición a reintegrar a su compatriota al equipo y restablecer la relación:

  • Disposición a apoyar: «Cuando Julián Álvarez regrese al equipo, le daremos todo lo necesario para que se sienta un jugador realmente importante y valorado», afirmó Simeone;

  • Posibilidad de corregir la situación: El técnico confía en que el delantero pueda hacer las paces con el equipo tras esta decisión: «¿Puede Julián corregir la situación actual? En la vida, mientras haya salud, todo se puede cambiar y restaurar».

El nudo del traspaso entre el Atlético y el FC Barcelona

El conflicto entre el gigante madrileño y el jugador se intensifica por los siguientes factores:

  • La decisión de principio del Atlético: Los madrileños no quieren fortalecer a un rival directo en la lucha por el título de La Liga y han vetado el traspaso;

  • Consecuencias del boicot a los entrenamientos: La ausencia deliberada de Álvarez en las actividades grupales podría acarrear sanciones disciplinarias internas, pero Simeone prefiere una resolución tranquila y diplomática.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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