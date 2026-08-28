Un gato con 29 dedos establece un récord mundial

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Un gato con 29 dedos establece un récord mundial

Un gatito Maine Coon llamado Erebus Anomaly, del estado de Wisconsin en EE. UU., con sus 29 dedos, ha entrado en el Libro Guinness de los Récords.

Los gatos normales tienen un total de 18 dedos. Erebus tiene 8 en una pata y 7 en cada una de las otras tres. Esta condición polidactilia está relacionada con una característica hereditaria.

Con este resultado, Erebus superó el récord de 28 dedos que se mantenía desde 2002. Curiosamente, su padre también tenía 24 dedos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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