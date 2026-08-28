En la gran metrópolis de Seattle, en el estado de Washington, EE. UU., se tomó una decisión histórica con motivo del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán. La alcaldesa de la ciudad, la Sra. Cathy B. Wilson, firmó una proclamación oficial declarando el 1 de septiembre de 2026 como «Día de la Independencia de Uzbekistán» en toda la ciudad.

Este documento oficial reconoce el camino de desarrollo soberano recorrido por nuestro país durante 35 años, sus profundas reformas socioeconómicas y su prestigio en el ámbito internacional.

El atractivo económico y el liderazgo regional de Uzbekistán

En la proclamación emitida por la alcaldía de Seattle, se destacó especialmente la posición de Uzbekistán en Asia Centraly su potencial: