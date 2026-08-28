El 1 de septiembre es declarado «Día de la Independencia de Uzbekistán» en Seattle, EE. UU.

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El 1 de septiembre es declarado «Día de la Independencia de Uzbekistán» en Seattle, EE. UU.

En la gran metrópolis de Seattle, en el estado de Washington, EE. UU., se tomó una decisión histórica con motivo del 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán. La alcaldesa de la ciudad, la Sra. Cathy B. Wilson, firmó una proclamación oficial declarando el 1 de septiembre de 2026 como «Día de la Independencia de Uzbekistán» en toda la ciudad.

Este documento oficial reconoce el camino de desarrollo soberano recorrido por nuestro país durante 35 años, sus profundas reformas socioeconómicas y su prestigio en el ámbito internacional.

El atractivo económico y el liderazgo regional de Uzbekistán

En la proclamación emitida por la alcaldía de Seattle, se destacó especialmente la posición de Uzbekistán en Asia Centraly su potencial:

  • Crecimiento demográfico y económico: Uzbekistán como el estado más poblado de Asia Centraldemuestra un crecimiento económico estable del 5-6% anual y se señaló su compromiso con una economía de mercado abierta y la integración internacional;

  • Puerta de entrada a un mercado de 100 millones: Se enfatizó el papel estratégico de nuestro país como una «puerta de entrada» que permite el acceso a un mercado regional unificado de más de 100 millones de consumidores;

  • Asociación con empresas de Seattle: Se indicó que existen enormes oportunidades para ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa con los círculos empresariales de Seattle en las áreas de comercio, inversión directa, corredores logísticos, alta tecnología y energía moderna;

  • Puente diplomático: Se destacó especialmente el papel importante que desempeña el Consulado General de Uzbekistán en Seattle en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el desarrollo de los lazos comerciales y culturales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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