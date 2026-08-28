«Rechacé otras ofertas»: Behruz Karimov explica por qué fichó por el Lugano

El talentoso defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov, debutó en el escenario europeo poco después de unirse al club suizo Lugano. El defensa, en la UEFA Conference League entró como suplente en un partido crucial contra el Maccabi Tel-Aviv, contribuyendo a que su equipo avanzara a la siguiente ronda.

Tras el encuentro, el legionario uzbeko concedió una amplia entrevista al servicio de prensa oficial del FC Lugano, donde habló sobre su adaptación a Europa, sus impresiones del Mundial y sus planes personales.

«Entre muchas ofertas, elegí el Lugano»

Behruz Karimov reflexionó sobre su decisión de trasladarse a Europa y la elección de su equipo:

Cálida bienvenida y alta motivación: «El Lugano servirá como trampolín hacia el gran fútbol para mí. Me recibieron con mucha calidez en el equipo. Estoy feliz de haberme unido a este club. Desde niño soñaba con jugar en equipos europeos, por eso mi motivación es extremadamente alta;

Ofertas tras la Copa del Mundo: Después de los partidos de la Copa del Mundo, recibimos ofertas oficiales de varios clubes extranjeros. Estudiamos todo en detalle y finalmente concluimos que la opción del Lugano era la mejor», declaró el jugador.

La escuela del Mundial, aprendizaje de idiomas y mensaje a los aficionados

El joven defensa habló sobre la experiencia adquirida con la selección nacional y su vida fuera del campo:

Filosofía de juego sin miedo: «Mi participación en el Mundial fue una gran escuela para mí. En el campo, intento disparar a puerta tanto como sea posible y actuar sin miedo. Si supero los nervios, puedo desplegar todo mi potencial;

Dos idiomas extranjeros: Fuera del campo, me gusta el ambiente tranquilo. Actualmente, estoy aprendiendo activamente inglés e italiano para comunicarme plenamente con el equipo;

Llamado a los aficionados: Pido a los aficionados del Lugano que nos apoyen siempre. Los haremos felices con partidos hermosos y victorias. ¡Vamos, Lugano!»

Contrato a largo plazo: acuerdo hasta 2031