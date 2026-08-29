Increíble remontada: el gol 978 de Cristiano Ronaldo da la victoria al Al-Nassr

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Increíble remontada: el gol 978 de Cristiano Ronaldo da la victoria al Al-Nassr

En la cuarta jornada de la Saudi Pro League, los líderes Al-Nassr y Al-Hilal lograron nuevas victorias contundentes. Cristiano Ronaldo marcó el gol 978 de su carrera para darle a su equipo una victoria vital, mientras que el Al-Hilal anotó cinco goles fuera de casa.

El Al-Nassr muestra carácter tras un duro golpe

El encuentro comenzó con un guion inesperado para el club de Riad. Sin embargo, los líderes del equipo asumieron la responsabilidad en el momento justo:

  • Partido: Al-Nassr 2-1 Al-Taawoun

  • Goles: Samu Costa (45+5), Cristiano Ronaldo (80) — Al-Huraiji (11).

  • Resultado histórico: La estrella portuguesa de 39 años Cristiano Ronaldo dio el golpe definitivo en el minuto 80, registrando el gol 978 de su carrera profesional. Esta victoria consolida el liderato del equipo en la tabla.

La exhibición del Al-Hilal a domicilio

Los jugadores del Al-Hilal sentenciaron el partido en la primera parte. Los 6 goles se marcaron en los primeros 45 minutos:

  • Partido: Al-Khaleej 1-5 Al-Hilal

  • Goles: Al-Amri (38) — Meité (15), Milinković-Savić (29), Hernández (40), Summerville (43), Mandash (45+5).

Tabla de posiciones tras la 4ª jornada

Posición

Club

Partidos jugados

Puntos

1

Al-Nassr

4

12

2

Al-Hilal

4

9

13

Al-Khaleej

4

3

15

Al-Taawoun

4

2

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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