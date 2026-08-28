La cosmonauta Anna Kikina fotografió un eclipse lunar raro desde la EEI

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La cosmonauta Anna Kikina fotografió un eclipse lunar raro desde la EEI

La cosmonauta Anna Kikina, quien cumple misión a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), logró capturar el proceso de un eclipse lunar parcial desde una altitud de aproximadamente 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. Según ixbt.com, el 28 de agosto de este año se registró uno de los eclipses lunares parciales más grandes y profundos de los últimos años, en el cual la sombra de la Tierra cubrió el 96 por ciento del disco lunar. Así lo informa el portal Ixbt.com.

El punto máximo de este fenómeno astronómico ocurrió durante las primeras horas de la mañana, hora de Moscú. Según datos científicos, esta situación solo puede ocurrir durante la fase de luna llena. El característico tono rojizo de la Luna es el resultado de la refracción de los rayos solares en la atmósfera terrestre. La observación de este proceso natural desde la órbita demostró condiciones extremadamente claras y perfectas, sin interferencias de nubes.

Observaciones raras desde el espacio

Para Anna Kikina, la única mujer en el cuerpo de cosmonautas de Roskosmos, este viaje espacial es su segunda gran expedición. Ella llegó a la estación el 14 de julio de este año como parte de la tripulación principal de la EEI-75 a bordo de la nave espacial Soyuz MS-29.

Estas imágenes exclusivas tomadas desde el espacio no solo tienen valor científico, sino que también sirven como una fuente visual importante para que el público en general explore los misterios del universo. Registrar las propiedades ópticas de la atmósfera terrestre desde la órbita permite a los expertos analizar los procesos globales de nuestro planeta.

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Abror Shuhratov
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