El Manchester City logra una gran victoria y muestra confianza bajo su nuevo entrenador

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El Manchester City logra una gran victoria y muestra confianza bajo su nuevo entrenador

En la última jornada de la Premier League, el Manchester City consiguió una victoria contundente por 4-1 en casa ante el Crystal Palace. Este éxito marca la segunda victoria consecutiva bajo el mando del nuevo entrenador Enzo Maresca, demostrando que los cambios en el equipo están dando resultados positivos. Así lo informa Goal.com informa .

Según Sky Sports, los locales dominaron el encuentro de principio a fin. El primer gol lo marcó Erling Haaland de cabeza tras un centro de Antoine Semenyo. Posteriormente, Rayan Cherki dio un auténtico espectáculo al anotar dos hermosos goles en la segunda mitad.

Cambios tácticos y confianza

Tras el partido, los líderes del equipo valoraron positivamente el enfoque táctico del nuevo técnico. Erling Haaland destacó por su nueva forma y por mantener su racha goleadora. El delantero noruego elogió especialmente el trabajo de sus compañeros.

Haaland declaró a Sky Sports: «Elliot Anderson jugó increíble. Debemos creer en el sistema y confiamos plenamente en Enzo y en sus ideas». Estas palabras demuestran el respeto y la unidad que se han formado en torno al nuevo entrenador.

Disciplina y crecimiento en el campo

El centrocampista Elliot Anderson también habló sobre su adaptación al equipo, destacando su esfuerzo por mantener la disciplina durante el juego. Según él, la segunda victoria en el Etihad Stadium ha dado mucha confianza a los jugadores y el plan de juego se ejecutó a la perfección.

Por otro lado, Rayan Cherki, autor de dos goles, mostró cierta insatisfacción al ser sustituido, reflejando su nivel de exigencia. El delantero admitió que no pudo asistir lo suficiente a Erling Haaland y expresó su deseo de ser aún más útil en el futuro.

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Jahongir Tursunov
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