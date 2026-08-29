Inicio arrollador: ¡El Bayern aplasta al Stuttgart en el primer partido de la temporada!

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Inicio arrollador: ¡El Bayern aplasta al Stuttgart en el primer partido de la temporada!

La nueva temporada de la Bundesliga comenzó con una brillante y contundente victoria del vigente campeón, el Bayern de Múnich. En el partido inaugural de la 1ª jornada, los muniqueses recibieron al Stuttgart en casa y se impusieron por 5-1, anotando cinco goles sin respuesta.

Lluvia de goles en Múnich y el broche de oro de Díaz

Tras tomar la iniciativa desde el principio, los locales dominaron el ritmo del partido por completo en la segunda parte:

  • Minuto 21: Dayot Upamecano abrió el marcador tras una jugada a balón parado (1-0);

  • Minuto 52: Josha Vagnoman igualó el marcador y dio esperanzas a los visitantes (1-1);

  • Minuto 55: Michael Olise volvió a poner por delante a los muniqueses solo tres minutos después (2-1);

  • Minuto 57: El goleador Vagnoman marcó en propia puerta (3-1);

  • Minuto 82: Aleksandar Pavlović amplió la ventaja con un gran disparo (4-1);

  • Minuto 90+2: En el tiempo de descuento, el nuevo fichaje Luis Díaz puso el broche final (5-1).

Ficha del partido: Bayern de Múnich – Stuttgart 5-1

  • Competición: Bundesliga, 1ª jornada

  • Goles: Upamecano (21'), Olise (55'), Vagnoman (57' p.p.), Pavlović (82'), Luis Díaz (90+2') — Vagnoman (52').

Alineación del Bayern:

Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies (Josip Stanišić, 74'), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Brown (Ismael Saibari, 61'), Luis Díaz, Harry Kane (Karl, 84').

Un comienzo fuerte en la carrera por el título

Desde la primera jornada, el Bayern mostró un juego ofensivo y sólido, dejando claro que no tiene intención de ceder el título esta temporada. El gol del nuevo fichaje, Luis Díaz, en su primer partido oficial demuestra la gran variedad en el ataque muniqués.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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