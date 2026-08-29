Milagro en el tiempo añadido: ¡El PSG evita el desastre tras remontar un 0-2!

En el partido inaugural de la segunda jornada de la Ligue 1, el vigente campeón, el PSG, disputó un encuentro dramático e intenso fuera de casa contra el Lille. Perdiendo 0-2 en el minuto 84, los parisinos mostraron una voluntad de hierro en el tiempo añadido para escapar de una derrota segura.

Una remontada dramática en el tiempo de descuento

El encuentro comenzó bajo el dominio y los ataques incisivos de los locales. El Lille superó la portería defendida por Matvey Safonov en dos ocasiones, pareciendo asegurar la victoria:

Minuto 21: Haraldsson abre el marcador (1-0);

Minuto 84: Bakwa aumenta la ventaja, poniendo a los parisinos en una situación crítica (2-0);

Minuto 90+1: El centrocampista portugués Vitinha recorta distancias y devuelve la emoción al partido (2-1);

Minuto 90+5: El capitán Marquinhos transforma un ataque final en los últimos instantes para salvar a su equipo de la derrota (2-2).

Ficha del partido: Lille – PSG 2-2

Competición: Ligue 1, 2ª jornada

Goles: Haraldsson (21), Bakwa (84) — Vitinha (90+1), Marquinhos (90+5).

Alineaciones:

Lille: Ozer, Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud, André (Mukau, 61), Bentaleb, Haraldsson, Mbappé, Correia (Perrin, 61), Giroud.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Ruiz (Digne, 72), Zaïre-Emery, Beraldo (Godts, 63), Akliouche (Fernandes, 78), Vitinha, Torres, Doué (Kvaratskhelia, 46).

Situación en la tabla tras la 2ª jornada

Para el gigante parisino, que suma empates consecutivos al inicio del campeonato, la temporada no está siendo tan sencilla como se esperaba: