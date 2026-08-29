6 puntos en 2 partidos: ¡El Milan arranca con fuerza en la lucha por el título!

En el marco de la 2ª jornada de la Serie A, el Milan recibió al Venezia en San Siro. En un encuentro intenso y reñido, los locales sellaron una victoria sólida por 2-0, colocándose como líderes en solitario de la tabla.

Golpes decisivos en la segunda parte

La primera mitad estuvo marcada por la férrea defensa visitante y un juego trabado por las faltas. Sin embargo, tras el descanso, los rossoneri aumentaron la presión y lograron su objetivo:

Minuto 69: El delantero portugués Gonçalo Ramos aprovechó un hueco en la defensa rival para abrir el marcador (1-0);

Minuto 89: Cerca del final, el defensa del Venezia, Haps, cometió un error inesperado al introducir el balón en su propia portería, sentenciando el encuentro (2-0).

Ficha del partido: Milan – Venezia 2-0

Competición: Serie A, 2ª jornada

Goles: Gonçalo Ramos (69'), Haps (89' p.p.).

Alineaciones:

Milan: Mike Maignan, Mario Gila (Matteo Gabbia, 87'), Strahinja Pavlović, Koni De Winter, Samuel Chukwueze, Luka Modrić (Ardon Jashari, 74'), Yunus Musah, Davide Bartesaghi (Pervis Estupiñán, 87'), Ruben Loftus-Cheek (Alexis Saelemaekers, 59'), Ibrahim Sissoko (Adrien Rabiot, 59'), Gonçalo Ramos.

Venezia: Stanković, Schingtienne, Bella, Franjić (Haps, 45+3'), Haps, Pérez (Rrahmani, 80'), Busio, Bašić, Haps (Correia, 66'), Yeboah (Lauberbach, 80'), Adams.

Clasificación tras la 2ª jornada

Tras lograr su segunda victoria consecutiva, el Milan mantiene un pleno de puntos en la carrera por el Scudetto:

Posición Club Partidos Puntos 1 Milan 2 6 12 Venezia 2 1

Con este éxito, el Milan suma 6 puntos y se sitúa como líder en solitario de la Serie A. El Venezia, con 1 punto, ocupa la 12ª posición.