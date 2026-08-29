¡Maresca revela sus secretos tácticos tras la victoria de ayer por 4-1!
En la segunda jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Citylogró una victoria amplia y convincente por 4-1 en el campo del Crystal Palace. Tras el difícil encuentro fuera de casa, el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca, habló sobre el rendimiento del equipo, las acciones individuales de los jugadores y los ajustes tácticos.
El entrenador principal destacó que jugar en el Selhurst Park siempre conlleva presión, pero que sus pupilos lograron tomar el control total del partido.
«La intensidad y el hambre de victoria me han dejado satisfecho»
Enzo Maresca valoró positivamente el desarrollo del encuentro y el ritmo general del equipo:
Inicio difícil y control: «Es muy difícil jugar en este campo, lo sabíamos bien antes de empezar. Todos fueron testigos de ello en los primeros minutos. A pesar de eso, luego tomamos la iniciativa y controlamos el juego;
Espíritu de equipo: La intensidad en el campo, la velocidad y el gran deseo de victoria de los chicos me han dejado muy satisfecho», declaró el técnico italiano.
El recital de Rayan Cherki: «No solo marcó, también anuló al líder rival»
Las acciones del nuevo fichaje Rayan Cherki, autor de un doblete, fueron especialmente elogiadas por el entrenador:
Eficacia constante: «Cherki nos está ayudando mucho y nos aportará mucho en el futuro. Es un jugador de alto nivel: tras dar 2 asistencias contra el Bournemouth en el partido anterior, hoy marcó 2 goles;
Juego sin balón y disciplina táctica: Pero lo más importante es que Rayan hizo un trabajo fantástico sin balón. Controló a Adam Wharton, la figura central del rival, y realizó un esfuerzo defensivo enorme».
El problema y la solución para la posición de Phil Foden
El entrenador también comentó el rol de la estrella del equipo, Phil Foden, quien juega en la banda:
Entre la banda y el centro: «Foden se está adaptando gradualmente a jugar en la banda. Sabemos que no es un extremo puro, pero buscamos soluciones por el bien del equipo;
Libertad en el centro: En los últimos 10-15 minutos del partido, cuando se desplazó al centro, se notó inmediatamente que esa posición le resultaba mucho más cómoda. Aun así, su actitud hacia los entrenamientos y las instrucciones es excelente, y eso es justo lo que necesitamos ahora».
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