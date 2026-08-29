¡Maresca revela sus secretos tácticos tras la victoria de ayer por 4-1!

En la segunda jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Citylogró una victoria amplia y convincente por 4-1 en el campo del Crystal Palace. Tras el difícil encuentro fuera de casa, el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca, habló sobre el rendimiento del equipo, las acciones individuales de los jugadores y los ajustes tácticos.

El entrenador principal destacó que jugar en el Selhurst Park siempre conlleva presión, pero que sus pupilos lograron tomar el control total del partido.

«La intensidad y el hambre de victoria me han dejado satisfecho»

Enzo Maresca valoró positivamente el desarrollo del encuentro y el ritmo general del equipo:

Inicio difícil y control: «Es muy difícil jugar en este campo, lo sabíamos bien antes de empezar. Todos fueron testigos de ello en los primeros minutos. A pesar de eso, luego tomamos la iniciativa y controlamos el juego;

Espíritu de equipo: La intensidad en el campo, la velocidad y el gran deseo de victoria de los chicos me han dejado muy satisfecho», declaró el técnico italiano.

El recital de Rayan Cherki: «No solo marcó, también anuló al líder rival»

Las acciones del nuevo fichaje Rayan Cherki, autor de un doblete, fueron especialmente elogiadas por el entrenador:

Eficacia constante: «Cherki nos está ayudando mucho y nos aportará mucho en el futuro. Es un jugador de alto nivel: tras dar 2 asistencias contra el Bournemouth en el partido anterior, hoy marcó 2 goles;

Juego sin balón y disciplina táctica: Pero lo más importante es que Rayan hizo un trabajo fantástico sin balón. Controló a Adam Wharton, la figura central del rival, y realizó un esfuerzo defensivo enorme».

El problema y la solución para la posición de Phil Foden

El entrenador también comentó el rol de la estrella del equipo, Phil Foden, quien juega en la banda: