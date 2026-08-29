Astrofísicos descubren un exoplaneta compuesto en su mitad por agua

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Astrofísicos descubren un exoplaneta compuesto en su mitad por agua

Los astrónomos han estudiado el inusual exoplaneta HD 176071 b, situado a unos 335 años luz de la Tierra. Este cuerpo celeste tiene un radio 2,5 veces mayor que el de nuestro planeta y una masa 8,5 veces superior, estimándose que aproximadamente la mitad de su composición es agua. Según ixbt.com, este mundo único orbita a una distancia peligrosamente cercana a su estrella y se encamina lentamente hacia su destrucción. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Los expertos señalan que HD 176071 b se encuentra a solo 2,4 millones de kilómetros de su estrella. Tal proximidad genera una fuerte influencia gravitatoria y fuerzas de marea, provocando que el planeta sea atraído gradualmente hacia su estrella central. Este proceso podría culminar en la destrucción total de este cuerpo celeste rico en agua.

Un planeta misterioso en el desierto neptuniano

Este exoplaneta atrae la atención de la ciencia por otro aspecto importante: se encuentra en una zona llamada «desierto neptuniano», donde los planetas del tamaño de Neptuno son extremadamente raros debido a su cercanía a las estrellas. Por lo general, la intensa radiación de las estrellas centrales destruye por completo la envoltura gaseosa de tales objetos, pero HD 176071 b ha logrado preservar su atmósfera a pesar de todos los obstáculos.

Durante la investigación, los científicos descubrieron la presencia de nubes densas y altamente reflectantes en el planeta. Estas nubes se forman en las partes más frías del planeta y cambian constantemente. Debido a que el planeta está en anclaje gravitacional con su estrella, una cara permanece siempre de día, mientras que la otra queda en una noche eterna.

Para estudiar los procesos atmosféricos de este mundo lejano y misterioso, los científicos analizaron la luz emitida por la estrella y reflejada por la atmósfera del planeta. Este enfoque innovador permitió observar las condiciones climáticas y estudiar la dinámica de un mundo situado a cientos de años luz.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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