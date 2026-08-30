El Atlético gana en Sevilla y se coloca líder de La Liga

En uno de los encuentros destacados de la 3ª jornada de La Liga española, el Atlético de Madrid visitó al Sevilla FC. En un partido intenso, los pupilos de Diego Simeone demostraron gran clase y precisión táctica, anotando 3 goles para asegurar una importante victoria por 3-1.

Gracias a este éxito, los «colchoneros» alcanzan los 7 puntos y se colocan provisionalmente en el primer puesto de la tabla de La Liga. El Sevilla, que había comenzado la temporada con dos victorias, cae al 5º lugar con 6 puntos.

Los golpes decisivos de la primera parte: el festival de Baena y Lookman

Desde los primeros minutos, los madrileños mostraron gran actividad en ataque:

Los goles relámpago de Baena: En el minuto 4, Álex Baena abrió el marcador. En el minuto 33, volvió a batir la portería rival para firmar su doblete.

El gol de confianza de Lookman: En el minuto 26, el nuevo fichaje Ademola Lookman también dejó su sello, ampliando la ventaja del Atlético a 3-0.

La respuesta local: En la segunda parte, el Sevilla aumentó la presión y Sierra logró recortar distancias en el minuto 66 (1-3), pero no fue suficiente para cambiar el resultado final.

Acta del partido y alineaciones

La Liga. 3ª jornada

Sevilla — Atlético — 1:3

29 de agosto, Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán

Goles: Sierra (66) — Baena (4, 33), Lookman (26).