¡El Barcelona vende a Héctor Fort a la Real Sociedad, pero con una condición importante!

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¡El Barcelona vende a Héctor Fort a la Real Sociedad, pero con una condición importante!

El club español FC Barcelona ha cerrado una nueva operación importante en el mercado de fichajes de verano. Los catalanes han anunciado oficialmente el traspaso de su canterano, el lateral derecho de 20 años Héctor Fort, al club de San Sebastián, Real Sociedad.

Sin despedirse definitivamente del talentoso defensa, los «azulgranas» han logrado incluir varias cláusulas especiales estratégicamente cruciales en el contrato.

8 millones de euros, 50% de plusvalía y una opción de recompra de 20 millones de euros

Los detalles financieros y las cláusulas del contrato son los siguientes:

  • Monto del traspaso: Según informaciones previas, la Real Sociedad pagará al FC Barcelona cerca de 8 millones de euros por el joven defensa;

  • Opción de recompra (Buy-back): El FC Barcelona se ha reservado el derecho de recomprar directamente a Héctor Fort de la Real Sociedad en el futuro por 20 millones de euros;

  • 50% de plusvalía en una futura venta: Si el club vasco vende al jugador a otro equipo, el 50% del importe del futuro traspaso irá directamente a las arcas del FC Barcelona.

Cesión en el Elche y estadísticas de Fort en La Liga

La temporada pasada, Héctor Fort defendió los colores del Elche en calidad de cedido para obtener minutos de juego:

  • 14 encuentros: El joven defensa disputó 14 partidos en La Liga;

  • 4 acciones decisivas: A pesar de su posición, Fort mostró una gran capacidad ofensiva, marcando 2 goles y dando 2 asistencias a sus compañeros.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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