Buenas noticias desde Lausana: ¡los judocas uzbekos ganan plata y bronce en el Grand Slam!

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Buenas noticias desde Lausana: ¡los judocas uzbekos ganan plata y bronce en el Grand Slam!

La selección nacional de Uzbekistán está teniendo una actuación exitosa en el prestigioso torneo de Grand Slam de judo que se celebra en Lausana, Suiza. En los dos primeros días de la competición, que reúne a los mejores judocas del mundo, nuestros compatriotas han sumado 2 medallas al medallero nacional.

Los judocas uzbekos, que compitieron en las categorías de peso ligero y medio, protagonizaron intensos combates y lograron subir al podio.

28 de agosto: Primer bronce para Samandar Kochkarov

En la primera jornada del torneo, nuestro talentoso judoca Samandar Kochkarov, en la categoría de -60 kg, consiguió la primera medalla para la delegación de Uzbekistán:

  • Lucha intensa por el 3er puesto: En el combate decisivo por la medalla, Kochkarov se enfrentó a su gran rival, el kazajo Sherzod Davlatov;

  • Victoria contundente: Tras dominar un combate muy disputado, Samandar derrotó a su oponente y se adjudicó la medalla de bronce del Grand Slam.

29 de agosto: Arslonbek Tojiyev en la final y medalla de plata

En el segundo día de competición, Arslonbek Tojiyev, que compitió en la categoría de -81 kg, ofreció una auténtica lección de maestría a los aficionados:

  • Camino victorioso hasta la final: Tras lograr brillantes victorias consecutivas sobre todos sus rivales en la fase de clasificación, nuestro compatriota se clasificó para la final;

  • Combate por el oro: En el duelo final, Tojiyev se enfrentó al hábil judoca kazajo Abylaikhan Zhubanazar. A pesar de su esfuerzo, cedió ante su rival y se llevó la medalla de plata del torneo de Lausana.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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